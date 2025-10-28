فزودن سبزیجات و کنجد به نان ممنوع میشود
رئیس دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی با بیان این که افزودن سبزیجات و کنجد به دلیل احتمال نگهداری نامناسب و آلودگی این مواد به نان ممنوع میشود، گفت: در کل کشور 80 کارخانه نان کامل داریم اما شهر تهران حتی یک کارخانه آرد کامل هم ندارد.
سیدحسن امامی رضوی درباره آخرین وضعیت تولید نان کامل در کشور اظهار کرد: نان کامل ارزش غذایی بیشتری دارد و سبوس آن برای سلامت مردم بسیار مفید است اما ما با چالشهای زیادی در حوزه تولید نان کامل مواجه هستیم، در عین حال به طور جدیتری تحقق پخت نان کامل در کشور را پیگیری میکنیم.
پخت نان کامل باید مطالبه مردم شود
وی با بیان اینکه نان و آرد کامل و سبوسدار هنوز به یک فرهنگ عمومی در میان مردم تبدیل نشده است، افزود: در این زمینه آنچه اهمیت دارد این است که مردم باید مطالبهگر تولید نان کامل در نانواییهای کشور باشند اما علیرغم همه تلاشهایی که در دو سال گذشته برای تثبیت این موضوع انجام شده، هنوز «نان کامل» مطالبه مردمی نیست. مردم همچنان به سمت نانهای سنتی و سفید و بدون سبوس تمایل دارند؛ نانهایی که اغلب کیفیت بالایی ندارند و حتی بعضاً دارای افزودنیهای غیرمجاز هستند.
افزودن سبزی و کنجد به نان ممنوع میشود
امامی رضوی با ارائه مثالی ادامه داد: در نانواییها میبینیم که کنجد یا سبزیجات به نان اضافه میکنند، چون مردم آن را بیشتر میپسندند اما طبق آخرین جلسهای که با وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون اصل 90 داشتیم مصوب شد که این افزودنیها در نانواییها رسماً ممنوع شود، چون افزودن آنها زیانبار است.
وی درباره دلیل تصمیم برای ممنوع شدن افزودنیها به نان نیز گفت: دلیل ممنوعیت این است که فرایند نگهداری این مواد افزودنی مشخص نیست. مثلاً نمیدانیم کنجد را کجا نگهداری میکنند؛ در یخچال نگهداری میشود یا در محیطی آلوده؛ چرا که نگهداری این مواد مقررات خاصی ندارد و ممکن است در اثر نگهداری نامناسب فاسد شود.
نان بربری کمسبوسترین نان کشور است
رئیس دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی درباره میزان سبوسگیری از آرد نانهای سنتی نیز توضیح داد: نان سنگک سبوسگیری کمتری نسبت به سایر نانها دارد و در حال حاضر از این جهت، بهترین نان محسوب میشود. در حالی که آرد نان بربری، بین 15 تا 18 درصد سبوسگیری میشود که بین نانها بیشترین سبوسگیری را دارد.
فعالیت 80 کارخانه تولید آرد کامل؛ تهران نانوایی نان کامل ندارد
وی با اعلام اینکه در حال حاضر در کل کشور حدود 600 واحد نانوایی تولید نان کامل و 80 کارخانه آرد کامل داریم، تصریح کرد: در شهر تهران حتی یک نانوایی تولیدکننده نان کامل (سبوسدار) هم نداریم. علتش این است که اتحادیه نانوایان مطالبهای نمیکند و در خود تهران هم کارخانه آرد وجود ندارد که نشان میدهد تهران با داشتن حدود 10 درصد جمعیت ثابت کشور و 20 درصد جمعیت شناور، هیچ کارخانه آرد کاملی ندارد.
قیمت نان کامل 20 درصد بیشتر از نانهای معمولی میشود
رئیس دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی در پاسخ به این سؤال که در صورت پخت نان کامل، به دلیل نیاز به نیروهای ماهرتر و افزایش مدت زمان خواب خمیر، نیاز به افزایش قیمت نان سبوسدار خواهد بود؟ بیان کرد: در مورد قیمت هم باید گفت که افزایش قیمت نان کامل از حدود 20 درصد بیشتر نمیشود. در حالی که نانهای معمولی افزایش 50 تا 100 درصدی داشتهاند بنابراین این افزایش 20 درصدی تأثیر زیادی بر افزایش قیمت نان برای مردم ندارد اما در عین حال میتواند باعث افزایش سلامتی مردم شود که هزینههای درمانی خانوار را کاهش میدهد.