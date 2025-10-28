دکتر ملیحه عرب به برخی از دلایل بروز سقط جنین پرداخت و اظهارکرد: عوامل زیادی می‌تواند باعث بروزسقط جنین شود.

سن بالای پدر، سابقه قبلی سقط، بیماری‌های غدد از جمله دیابت و تیروئید به صورت کم کاری یا پر کاری، بیماری های قلبی عروقی و فشار خون و هر بیماری طبی که روی سلامت مادر اثر بگذارد مثل عفونت ها از دیگر علل سقط جنین بود که این عضو هیئت علمی دانشگاه به آن اشاره کرد.

متخصص زنان و زایمان دانشگاه در ادامه استرس های مزمن را از دیگر عوامل کاهش سطح ایمنی بدن و تشدید کننده سقط جنین عنوان کرد و ادامه داد: به طور مثال استرس مزمن، جدایی های عاطفی، سوء تغذیه و احساس نامنی در شرایط خاص مانند جنگ نیز می تواند خطر سقط جنین را افزایش دهد.

ادامه بارداری با iud، افزایش خطر سقط را بدنبال دارد

وی گفت: بارداری با iudگرچه نادر است، ولی ادامه حاملگی با iudخطر سقط را بالا می‌برد.

دکتر عرب ادامه داد: در عین حال استفاده از برخی داروها خطر سقط جنین را بالا می‌برد بنابراین برای استفاده از هر دارو یا واکسنی در زنان باردار باید با پزشک مشورت شود.

مصرف داروهای مخدر یکی دیگر از علل تهدید کننده بارداری است که این استاد دانشگاه آن را مورد توجه قرار دادو افزود: مواد مخدر مثل کوکائین و متامفتامین ها احتمل سقط را افزایش می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه استفاده از سیگار، قهوه، و الکل خطر سقط را بالامی برد تاکبد کرد: این خطر به میزان مصرف نیز وابسته است.

دکتر عرب ادامه داد: عوامل محیطی مثل آلاینده ها نظیر سرب، آرسنیک، آلودگی هوا، تماس با اشعه رادیاسیون و شیفت‌های شبانه و نوع کار نیز می تواند در بروز سقط جنین اثرگذار باشد.

وی با بیان این موضوع که خطر سقط در سیاهپوستان و رنگین پوستان بیش از افراد سفید پوست است تاکید کرد: ممکن است عواملی مانند استرس و شرایط اجتماعی و شغلی متفاوت در این گروه موجب افزایش خطر سقط جنین باشد.

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه: خونریزی یا هماتوم پشت جفت نیز از دیگر عوامل بروز خطر سقط جنین است.

دکترعرب با بیان این که لیست مفصلی از عوامل افزایش خطر سقط جنین وجود دارد ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که این موارد فقط احتمال افزایش سقط را بالا می برد و به طور کلی نمی توان تمام این موارد را دلیل اصلی سقط جنین دانست.

وی در ادامه به برخی از راه‌های اصلی پیشگیری از سقط جنین اشاره کرد و افزود: برای پاسخ به این سوال باید به علل بروز سقط جنین توجه داشته باشیم. می‌توان سن بارداری را به زیر 35 سال کاهش دارد ولی به این معنی نیست که درسنین بالای 35 سال بارداری سالم نداریم.

دکتر عرب توصیه کرد: اگر سابقه سقط قبلی وجود دارد، می‌توان با مصرف آسپیرین با دوز کم یعنی 80 میلی در روز احتمال آن را کم کرد ضمن این که مصرف آسپیرین به همه افراد توصیه نمی‌شود.

وی با بیان این که در افرادی که دیابت دارند از هر نوعی که باشد با کنترل قند خون از قبل بارداری می‌توان احتمال سقط را کم کردنیز ادامه داد: در مبتلایان به بیماری‌های تیروئید نیز چه کم کاری و چه پر کاری کنترل آن برای پیشگیری از سقط جنین توصیه می‌شود.

مادران باردار سرخود داروهای خود را قطع نکنند

دکتر ملیحه عرب زنان با بیان این که بیماری‌های قلبی عروقی، فشار خون یا هر بیماری در مادر باید کنترل شوند تا احتمال سقط کاهش یابد ادامه داد: اگر شرایط استرس مزمن وجود دارد می‌توان بارداری را به تعویق انداخت و یا اگر چنانچه بارداری با iudرخ بدهد در اولین فرصت برای خروج iudمراجعه شود که احتمال سقط کاهش یابد چرا که در ماههای بالاتر حاملگی ممکن است دیگر نتوان iud را خارج کرد.

وی گفت: باید به مسایل طبی پدری نیز پیش از بارداری توجه شود و در صورت لزوم حاملگی به تعویق انداخته شود.

وی با تاکید بر این که باید از تاثیر دارو های مصرفی در بارداری غافل نشد ادامه داد: البته قطع بعضی از داروها در حاملگی می‌تواند خطرناک باشد و مادر باردار نباید سرخود اقدام به این کار بکند.

قطع مصرف سیگار و الکل و قهوه، قبل و حوالی بارداریاز دیگر مواردی بود که این عضو هیدت علمی دانشگاه به آن اشاره کرد و افزود: قطع مصرف مواد مخدر در بارداری از نظر سقط و اثرات سو دیگر بر بارداری توصیه می‌شود و البته می‌توان قطع مصرف این مواد را با داروهای کمکی قطع مواد انجام داد.

وی ادامه داد: برای کاهش خطر سقط در حوالی بارداری از تماس با توکسین ها و اشعه رادیاسیون باید اجتناب شود، همچنین در مورد آلودگی هوا شاید استفاده از ماسک یا کاهش تردد در مناطق خیلی آلوده را بتوان توصیه کرد.

کاهش و یا به طور قطع تغییر در روند شیفت‌های شبانه در بارداری، توصیه دیگر این عضو هیئت علمی دانشگاه بود.

متخصص زنان و زایمان دانشگاه ادامه داد: در موارد خونریزی و هماتوم در بارداری نیز مصرف داروهای خاص برای کاهش احتمال سقط توصیه می شود.

ارتباط رابطه جنسی با سقط جنین در بارداری

وی با تاکید بر این که رابطه جنسی در دوران بارداری با سقط جنین در ارتباط است توضیح داد: در مایع منی موادی بنام پروستاگلاندین ها وجود دارد که محرک انقباضات رحمی هستند بنابراین وارد نشدن مایع منی در بدن در زمان مقاربت با استفاده از کاندوم یا روش خارج نمودن در بارداری توصیه میشود.

متخصص زنان و زایمان دانشگاه افزود: تماس جنسی حتی به طور کاملا طبیعی ممنوع نیست و می‌توان در صورت بروز انقباضات آن را تعدیل کرد ولی تماس های خشن جنسی با افزایش احتمال سقط همراه است.

وی در خاتمه گفت: در موارد لکه بینی و خونریزی در بارداری توصیه می‌شود که تماس جنسی تا مدتی قطع شود.

منبع بهداشت نیوز

انتهای پیام/