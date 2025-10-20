خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1702373
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۲۸ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۲۸ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

723,892

دلار (بازار آزاد)

1,085,500

یورو (صرافی بانک ملی)

843,760

یورو (بازار آزاد)

1,262,300

درهم امارات

295,060

پوند انگلیس

1,454,100

لیر ترکیه

25,800

فرانک سوئیس

1,364,500

یوان چین

152,000

ین ژاپن

719,310

وون کره جنوبی

760

دلار کانادا

772,700

دلار استرالیا

703,200

دلار نیوزیلند

619,400

دلار سنگاپور

837,600

روپیه هند

12,310

روپیه پاکستان

3,834

دینار عراق

828

پوند سوریه

83

افغانی

16,310

کرون دانمارک

168,900

کرون سوئد

114,800

کرون نروژ

107,900

ریال عربستان

289,180

ریال قطر

298,200

ریال عمان

2,813,800

دینار کویت

3,548,300

دینار بحرین

2,873,500

رینگیت مالزی

256,500

بات تایلند

33,040

دلار هنگ کنگ

139,300

روبل روسیه

13,490

منات آذربایجان

639,100

درام ارمنستان

3,020

لاری گرجستان

400,800

سوم قرقیزستان

12,390

سامانی تاجیکستان

118,500

منات ترکمنستان

309,400
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ