لک‌های پوستی یکی از شایع‌ترین مشکلات زیبایی هستند که بسیاری از افراد در سنین مختلف با آن مواجه می‌شوند. «آشنایی با انواع لک های پوستی» می‌تواند به شما کمک کند تا بهتر علت ایجاد آن‌ها را درک کرده و راه‌های مناسب برای درمان یا پیشگیری را انتخاب کنید. این لک‌ها ممکن است ناشی از آفتاب، تغییرات هورمونی، بیماری‌های پوستی یا حتی سبک زندگی باشند.

لک‌های پوستی چیستند و چرا مهم هستند؟

لک پوستی به نواحی از پوست گفته می‌شود که رنگ آن‌ها با سایر قسمت‌ها متفاوت است. این تغییر رنگ ممکن است به‌صورت لکه‌های قهوه‌ای، قرمز، خاکستری یا حتی سفید ظاهر شود. اهمیت شناخت این لک‌ها در این است که برخی از آن‌ها نشانه‌ای از یک مشکل داخلی یا بیماری پوستی هستند که نیاز به بررسی تخصصی دارند. علاوه بر این، لک‌های پوستی می‌توانند تأثیر منفی بر اعتماد به نفس افراد داشته باشند.

انواع لک‌های پوستی

شناخت انواع لک پوستی، نخستین قدم در انتخاب روش درمان مناسب است. در ادامه با مهم‌ترین انواع لک‌های پوستی آشنا می‌شوید:

لک‌های آفتابی (لنتیگو): معمولاً در اثر تماس طولانی با نور خورشید ظاهر می‌شوند و به‌ویژه در صورت، دست‌ها و بازوها شایع‌اند.

ملاسما (لک بارداری): به دلیل تغییرات هورمونی، به‌ویژه در دوران بارداری یا مصرف قرص‌های ضدبارداری ایجاد می‌شود و اغلب در نواحی گونه، پیشانی و لب بالایی دیده می‌شود.

کک‌ومک: یکی دیگر از انواع لک‌های پوستی کک‌ومک است. این لکه‌های کوچک قهوه‌ای روشن که معمولاً زمینه ژنتیکی دارند و در افراد با پوست روشن بیشتر دیده می‌شوند.

لک‌های ناشی از جوش(PIH): پس از بهبود آکنه ممکن است نواحی تیره بر روی پوست باقی بماند که به مرور زمان ممکن است کم‌رنگ‌تر شوند.

لک‌های ناشی از بیماری‌ها: برخی بیماری‌ها مانند لیکن پلان یا لوپوس می‌توانند باعث بروز لک‌های پوستی شوند.

علل ایجاد لک‌های پوستی

دلایل مختلفی در بروز یا تشدید لک‌های پوستی نقش دارند، از جمله:

قرار گرفتن بیش از حد در معرض آفتاب بدون استفاده از ضدآفتاب

تغییرات هورمونی در بارداری یا یائسگی

ژنتیک و رنگ پوست طبیعی فرد

التهاب یا آسیب‌های پوستی مثل جوش، بریدگی یا سوختگی

استفاده از برخی داروها یا محصولات پوستی تحریک‌کننده

راه‌های درمان انواع لک‌های پوستیبیماری‌های زمینه‌ای مانند مشکلات کبدی یا اختلالات خودایمنی

بسته به نوع و شدت لک، درمان‌ها متفاوت خواهند بود:

کرم‌های روشن‌کننده: حاوی موادی مثل هیدروکینون، نیاسینامید، آزلائیک اسید یا ویتامین C هستند که برای لک‌های سطحی مؤثرند.

لایه‌برداری شیمیایی: برای لک‌های تیره و مقاوم کاربرد دارد و باید توسط پزشک انجام شود.

لیزر درمانی: در موارد پیشرفته‌تر استفاده می‌شود و می‌تواند نتایج قابل توجهی داشته باشد.

داروهای خوراکی: در برخی از موارد هورمونی، پزشک ممکن است داروهای خاص تجویز کند.

درمان خانگی با احتیاط: ماسک‌های طبیعی مانند ماسک ماست و زردچوبه، یا آب‌لیمو (با رعایت نکات ایمنی) می‌توانند در لک‌های سطحی کمک‌کننده باشند.

نکات مراقبتی برای کاهش لک‌های پوستی

انتخاب ضدآفتاب مناسب و استفاده روزانه از آن

اجتناب از دست‌کاری جوش‌ها یا خراشیدن پوست

تغذیه سالم و سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها

پاک‌سازی منظم پوست با محصولات ملایم

استفاده از مرطوب‌کننده‌های مناسب نوع پوست

خواب کافی و کنترا استری

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

در صورتی که:

لک‌ها به سرعت گسترش پیدا کنند یا تغییر رنگ دهند

با خارش، درد یا پوسته‌ریزی همراه باشند

درمان‌های خانگی و دارویی تأثیری نداشته باشند

لک‌ها به شکل نامتقارن یا با حاشیه نامشخص ظاهر شوند

لازم است به متخصص پوست مراجعه شود تا علت دقیق مشخص و درمان مناسب انتخاب شود.

برای داشتن پوستی شفاف، آگاهانه عمل کنید

لک‌های پوستی اگرچه در اغلب موارد خطرناک نیستند، اما شناخت نوع آن‌ها و رعایت نکات مراقبتی می‌تواند از پیشرفت آن‌ها جلوگیری کند. اگر با تغییراتی در پوست خود مواجه هستید، تأخیر در مراجعه به پزشک می‌تواند روند درمان را دشوارتر کند. مراقبت مداوم از پوست و پرهیز از عوامل تحریک‌کننده، نقش مهمی در سلامت و زیبایی پوست ایفا می‌کند.

منبع همشهری

انتهای پیام/