کارشناسان سازماندهی خانه می‌گویند برای تمیزی و نظم بیشتر، لازم نیست تا فصل بهار صبر کنید. همین امروز می‌توانید با ۱۰ وسیله خداحافظی کنید:

۱. اسفنج‌های کهنه؛ خطرناک‌تر از تصور شما

تحقیقات نشان می‌دهد اسفنج‌های ظرفشویی حتی پس از شست‌وشو یا جوشاندن، همچنان محل تجمع باکتری‌های مضر هستند. USDA توصیه می‌کند اسفنج‌ها را مرتب تعویض کنید—به‌ویژه اگر بوی ناخوشایند گرفته‌اند.

۲. تخته‌های برش فرسوده

شیارها و خط‌های عمیق در تخته برش‌ها محیط مناسبی برای رشد باکتری‌ها ایجاد می‌کند. تخته‌های بامبو دوام بیشتری دارند و کمتر آلودگی جذب می‌کنند.

۳. وسایل آشپزی لب‌پریده و شکسته

کفگیر چوبی ترک‌خورده یا قاشق پلاستیکی لب‌پریده را جدی بگیرید. ذرات ریز آن‌ها ممکن است وارد غذا شود. وسایل فرسوده را با مدل جدید جایگزین کنید—به‌ویژه انواع پلاستیکی تیره‌رنگ که احتمال دارد از مواد بازیافتی ناسالم ساخته شده باشند.

۴. لوازم برقی بلااستفاده و دفترچه‌های راهنما

اگر سال‌هاست از دستگاه وافل‌ساز یا مخلوط‌کن دوم خود استفاده نکرده‌اید، بهتر است آن را اهدا یا بفروشید. دفترچه‌های راهنمای وسایل قدیمی نیز فقط فضا اشغال می‌کنند.

۵. بسته‌های سس و کارد و چنگال بیرون‌بر

بسته‌های کوچک سس، نی و کارد و چنگال که از رستوران‌ها جمع کرده‌اید، به‌مرور فاسد و بی‌استفاده می‌شوند. هرچند وقت یک‌بار سراغ‌شان بروید و آن‌هایی را که تغییر رنگ داده‌اند یا تاریخ ندارند دور بریزید.

۶. آهنرباهای یخچال

اگر درِ یخچالتان پر از یادگاری، کارت و نقاشی است، وقت خانه‌تکانی رسیده. چند مورد مورد علاقه را نگه دارید و بقیه را حذف کنید تا ظاهر آشپزخانه‌تان خلوت‌تر و زیباتر شود.

۷. ادویه‌های قدیمی

ادویه‌ها با گذشت زمان عطر و طعم خود را از دست می‌دهند. کارشناسان USDA می‌گویند ادویه کامل تا چهار سال و پودرها تا سه سال ماندگاری دارند. خرید در حجم کم و نوشتن تاریخ خرید روی ظرف، بهترین روش برای کنترل تازگی است.

۸. قهوه کهنه

دانه یا پودر قهوه پس از باز شدن تنها دو هفته تازگی دارد. بعد از آن طعم خود را از دست می‌دهد. برای جلوگیری از هدررفت، تاریخ باز شدن بسته را یادداشت کنید یا از قهوه مانده در پخت کیک شکلاتی استفاده کنید.

۹. روغن‌های پخت‌وپز قدیمی

روغن زیتون و دیگر روغن‌ها پس از چند ماه از باز شدن، اکسید و فاسد می‌شوند. اگر مطمئن نیستید چه زمانی بطری را باز کرده‌اید، بهتر است ریسک نکنید و آن را دور بریزید.

۱۰. مواد غذایی یخ‌زده با سوختگی فریزر

غذاهای یخ‌زده اگر بیش از چهار ماه نگهداری شوند یا بسته‌بندی‌شان مناسب نباشد، طعم و بافت خود را از دست می‌دهند. هنگام فریز کردن، تاریخ را روی بسته بنویسید تا از ماندگاری آن مطمئن شوید.

سخن پایانی

تمیزی آشپزخانه فقط به براق بودن سینک یا گاز نیست. دور ریختن وسایل غیرضروری، قدمی مهم برای حفظ سلامت، کاهش استرس و افزایش کارایی در آشپزی است.

به گفته کارشناسان: «اگر بیش از یک سال از وسیله‌ای استفاده نکرده‌اید، به احتمال زیاد هرگز هم نخواهید کرد—پس با خیال راحت از آن جدا شوید.»

