با عبور قیمت جهانی طلا از مرز ۴۰۰۰ دلار، این ؤال برای بسیاری از سرمایه‌گذاران پیش آمده که آیا وقت آن رسیده که باید طلای خود را بفروشند؟ در هنگ کنگ، پاسخ بسیاری به این پرسش مثبت است و فروشندگان برای کسب سود از این رالی تاریخی، به بازار هجوم آورده‌اند.

این هفته ساکنان هنگ کنگ برای فروش همه چیز از شمش‌های طلا گرفته تا حلقه‌ها هجوم آوردند. مردم در حالی که جواهرات خانوادگی خود را وزن می‌کردند، دسته‌های پول نقد را می‌شمردند.

همه این‌ها برای نقد کردن سرمایه‌ای بود که در پی جهش بی‌سابقه‌ برای اولین بار قیمت طلا را به بالای ۴۰۰۰ دلار رساند.

در فروشگاه طلای «چونگ کی» (Chong Kee) در نزدیکی منطقه تجاری مرکزی هنگ کنگ، حدود ۵۰ نفر با در دست داشتن شمش، دست‌بند، گردن‌بند و سایر مصنوعات طلا در بیرون فروشگاه صف کشیده بودند تا از قیمت‌هایی که امسال ۵۰ درصد افزایش یافته بهره‌مند شوند.

ترزا لام (Theresa Lam)- وکیلی که در صف بیرون فروشگاه ایستاده بود- گفت در حال فروش طلایی است که به مدت ۲۰ سال ذخیره کرده بود؛ ترکیبی از شمش و دست‌بند که آنها را در یک کیف دستی نگاه می‌داشت. او قصد داشت چندین شمش طلای کوچک ۵ تائلی (معادل ۶ اونس) را که هر کدام نزدیک به ۲۲۲,۰۰۰ دلار هنگ کنگ (۲۸,۵۰۰ دلار آمریکا) ارزش داشتند، بفروشد.

لام گفت: زمان بسیار خوبی برای فروش است. من این طلاها را نزدیک به ۲۰ سال نگاه داشته‌ام. او افزود چندین برابر سرمایه‌گذاری اولیه‌ سود خواهد کرد و قصد دارد تنها بخشی از دارایی‌های خود را بفروشد، زیرا روی افزایش بیشتر قیمت طلا شرط‌بندی کرده است.

وی تاکید کرد: طلا در این دوران نامشخص، یک سرمایه‌گذاری بسیار امن برای من است. این یک دارایی جامد است و می‌توان آن را برای همیشه نگاه داشت و ارزش خود را حفظ می‌کند.

آخر هفتۀ گذشته قیمت طلا برای اولین بار از مرز ۴۰۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد و به روند رکوردشکنی خود ادامه داد، زیرا عدم قطعیت‌های گسترده ژئوپلیتیکی و اقتصادی، سرمایه‌گذاران را به سمت این دارایی امن سوق داد.

طلا که به طور سنتی به عنوان یک ذخیره ارزش در دوران بی‌ثباتی در نظر گرفته می‌شود، یکی از بهترین دارایی‌ها از نظر عملکرد در سال ۲۰۲۵ بوده است.

در بازار طلای شانگهای هم مدیران و فروشندگان فروشگاه‌ها گفتند تعداد مصرف‌کنندگانی که طلا می‌خرند بیشتر از فروشندگان است و بسیاری اطمینان دارند قیمت به بالا رفتن ادامه خواهد داد.

به گفته مغازه‌داران و کارکنان، با این حال، بیشتر معاملات به صورت تعویض بوده زیرا مشتریان به دنبال تعویض جواهرات با طرح‌های قدیمی‌تر با مدل‌های جدیدتر بودند.

فروشگاه چونگ کی در هنگ کنگ که به ارائه نرخ‌های جذاب برای خرید طلا معروف است، بعدازظهر پنج‌شنبه پس از تکمیل سهمیه ۳۰۰ نفری، سیستم نوبت‌دهی خود را متوقف کرد.

در پشت مغازه، مردی با یک مشعل جوش‌کاری، شعله‌های سوزان را روی قطعات طلا می‌گرفت تا خلوص آنها را آزمایش کند.

ترنس هانگ (Terence Hung) - پدری ۳۴ ساله که در صنعت ساختمان کار می‌کند- گفت حدود ۴۰۰ گرم از طلای خانوادگی را که در طول سال‌ها جمع‌آوری شده بود، نقد کرده از جمله برخی زیورآلات طلا که در یک ماهگی به پسرش هدیه داده شده بود.