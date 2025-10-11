خبرگزاری کار ایران
حداقل حقوق کارگر ایرانی به دلار چقدر می‌شود؟ + اینفوگرافیک

حداقل حقوق کارگر ایرانی به دلار چقدر می‌شود؟ + اینفوگرافیک
از ابتدای سال قیمت کالاها در بازار ماهانه افزایش داشته است. اگر نرخ دلار را مبنا قرار دهیم، ارزش دلاری حداقل حقوق کارگر ایرانی به کمترین میزان در ۱۰ سال گذشته رسیده است. در عین‌حال وزیر کار و وزارت رفاه نیز برنامه‌ای برای افزایش مجدد حداقل حقوق کارگران و ترمیم حقوق کارگری هم ندارند.

سقوط «دستمزد واقعی» در بیش از دو دهه گذشته، یک روند توقف‌ناپذیر بوده است اما شتاب این مسیر از میانه دهه ۹۰ شمسی بیشتر شده است. ارزش دلاری حداقل حقوق در ایران به کمتر از ۱۰۰ دلار رسیده است.

