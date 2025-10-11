خانه



سایر رسانه‌ها ۱۹ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۰:۲۷

حداقل حقوق کارگر ایرانی به دلار چقدر می‌شود؟ + اینفوگرافیک

از ابتدای سال قیمت کالاها در بازار ماهانه افزایش داشته است. اگر نرخ دلار را مبنا قرار دهیم، ارزش دلاری حداقل حقوق کارگر ایرانی به کمترین میزان در ۱۰ سال گذشته رسیده است. در عین‌حال وزیر کار و وزارت رفاه نیز برنامه‌ای برای افزایش مجدد حداقل حقوق کارگران و ترمیم حقوق کارگری هم ندارند.