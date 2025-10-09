۹ اکتبر روز جهانی پست است
۹ اکتبر، روز جهانی پست، بزرگداشت یکی از کهنترین ابزارهای ارتباطی بشر است که نقش مهمی در پیوند جوامع و توسعه تجارت جهانی ایفا کرده است. این روز به یاد تأسیس اتحادیه جهانی پست در سال ۱۸۷۴ گرامی داشته میشود.
تاریخچه روز جهانی پست
اتحادیه جهانی پست (UPU) در ۹ اکتبر ۱۸۷۴ در شهر برن سوئیس تأسیس شد تا استانداردهای بینالمللی برای ارسال نامه و بستهها را هماهنگ کند.
در سال ۱۹۶۹، کنگره توکیو این روز را به عنوان روز جهانی پست نامگذاری کرد تا اهمیت خدمات پستی در ارتباطات جهانی برجسته شود.
ایران نیز از نخستین کشورهایی بود که به این اتحادیه پیوست و اکنون با بیش از ۱۹۲ کشور عضو، در تبادل مرسولات بینالمللی مشارکت دارد.
نقش پست در تاریخ و تمدن
در تمدنهای باستانی مانند مصر، ایران و روم، پیکها با اسب و چاپارخانهها پیامها را منتقل میکردند. در ایران، شاپور اول ساسانی یکی از پیشرفتهترین سیستمهای پستی را بنیان نهاد.
در قرون وسطی، راهبان و نظامیان مسئول ارسال مکاتبات رسمی بودند.
با انقلاب صنعتی، شرکتهای پستی ملی شکل گرفتند و تبادل نامهها و بستهها گستردهتر شد.
امروزه، پست با فناوری دیجیتال و تجارت الکترونیک همگام شده و خدماتی چون ارسال گذرنامه، بستههای فروش آنلاین و خدمات لجستیکی را ارائه میدهد.
اهمیت روز جهانی پست
این روز فرصتی است برای قدردانی از کارکنان پستی که در شرایط سخت آبوهوایی، تعطیلات و بحرانها خدماترسانی میکنند.
بسیاری از کشورها در این روز نمایشگاههای تمبر، کارگاههای آموزشی و مراسم تقدیر برگزار میکنند.
همچنین، نوآوریهایی مانند پلاکگذاری دیجیتال با QR، مراکز تجزیه هوشمند مرسولات و توسعه ناوگان حملونقل در دستور کار قرار گرفتهاند تا خدمات پستی با کیفیتتر و سریعتر شوند.
پست در ایران امروز
شبکه پستی ایران گستردهترین شبکه ارتباط فیزیکی کشور است که در مناطق شهری، روستایی و عشایری فعال است.
در سال گذشته، استان مرکزی با جابجایی بیش از ۵ میلیون مرسوله و ارائه ۴.۸ میلیون سرویس الکترونیکی، رتبه نخست کشوری را کسب کرده است.
پروژههایی مانند جینف برای ژئوکد کردن نقاط شهری و روستایی، و راهاندازی مراکز نوآوری، نشاندهنده تحول دیجیتال در خدمات پستی هستند.