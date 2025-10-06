چگونه عوارض جانبی کافئین را کاهش دهیم؟

مصرف بیش از حد نوشیدنی‌های کافئین‌دار می‌تواند باعث اضطراب، تپش قلب و بی‌قراری شود. کافئین بیش از حد حتی می‌تواند علائمی شبیه حمله اضطرابی ایجاد کند، معده را اذیت کند و فشار خون و ضربان قلب را افزایش دهد. خوشبختانه روش‌هایی وجود دارد که می‌توانید با کمک آن‌ها این عوارض را کاهش دهید.

۱. تنفس عمیق انجام دهید به گزارش سلامت نیوز به نقل از health، تمرین‌های تنفس عمیق سیستم پاراسمپاتیک بدن را فعال می‌کند که مسئول آرامش و هضم است. این کار می‌تواند اضطراب و تپش قلب ناشی از کافئین را کاهش دهد. ۲. آب کافی بنوشید کافئین ادرارآور است و می‌تواند باعث کم‌آبی بدن شود. نوشیدن آب کافی به بازگرداندن رطوبت بدن و کاهش علائمی مثل سرگیجه و ضربان سریع قلب کمک می‌کند. ۳. یک میان‌وعده سالم بخورید غذا می‌تواند جذب کافئین در خون را کند کند. میان‌وعده‌ای که شامل پروتئین، چربی سالم و فیبر باشد، می‌تواند سطح قند خون را ثابت نگه داشته و بی‌قراری شما را کاهش دهد. ۴. غذاهای غنی از منیزیم و پتاسیم بخورید این مواد معدنی به آرام کردن سیستم عصبی و عضلات کمک می‌کنند و پتاسیم به تنظیم ضربان قلب کمک می‌کند. منابع خوب شامل اسفناج، آووکادو، برنج قهوه‌ای و موز هستند.

۵. ورزش سبک انجام دهید

یک پیاده‌روی کوتاه یا کشش ملایم می‌تواند گردش خون را افزایش داده و بدن را در پردازش کافئین یاری کند. ورزش سبک همچنین اضطراب را کاهش می‌دهد.

۶. از مصرف محرک‌های دیگر خودداری کنید

مصرف بیشتر محرک‌ها علائم را تشدید می‌کند. از نوشیدنی‌های کافئین‌دار دیگر، شکلات، نیکوتین و برخی داروهای محرک اجتناب کنید.

میزان مصرف ایمن کافئین

اداره غذا و داروی آمریکا (FDA) توصیه می‌کند بزرگسالان روزانه بیش از ۴۰۰ میلی‌گرم کافئین مصرف نکنند. این معادل حدود ۲–۳ فنجان قهوه ۳۵۰ میلی‌لیتری یا ۱–۲ نوشیدنی انرژی‌زا است.

کافئین چه مدت در بدن باقی می‌ماند؟

کافئین به طور متوسط نیمه‌عمر ۵ ساعته دارد، یعنی بعد از ۵ ساعت نیمی از آن از بدن خارج می‌شود و علائم آن کاهش می‌یابد. با این حال، تاثیرات کافئین می‌تواند از ۲.۵ تا ۱۵ ساعت طول بکشد و عوامل زیر روی آن تاثیرگذارند:

سن: پردازش کافئین با افزایش سن کند می‌شود.

بارداری: متابولیسم کافئین در دوران بارداری کندتر است.

وزن بدن: افراد سنگین‌تر سریع‌تر کافئین را پردازش می‌کنند.

عملکرد کبد: مشکلات کبدی فرآیند پردازش کافئین را کند می‌کنند.

مصرف داروهای هورمونی: پردازش کافئین طولانی‌تر می‌شود.

سیگار: افراد سیگاری سریع‌تر کافئین را متابولیزه می‌کنند.

کارهایی که نباید انجام دهید

استرس نگیرید؛ اضطراب علائم کافئین را تشدید می‌کند.

خود را وادار به استفراغ نکنید؛ این کار کم‌آبی بدن را شدیدتر می‌کند.

از مصرف غذاها و نوشیدنی‌های شیرین خودداری کنید.

ورزش شدید نکنید؛ حرکت سبک کافی است.

از مصرف الکل یا داروهای آرام‌بخش همزمان با کافئین پرهیز کنید.

چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟

مصرف زیاد کافئین می‌تواند به مسمومیت کافئینی منجر شود. علائم اورژانسی شامل:

مشکل در تنفس

اسپاسم عضلات

تپش قلب نامنظم

توهم یا گیجی

تشنج

حالت تهوع و استفراغ

تب

در صورت بروز هر یک از این علائم، فوراً به مراکز درمانی یا کنترل مسمومیت مراجعه کنید.

مصرف بیش از حد کافئین می‌تواند اضطراب و بی‌قراری ایجاد کند. با نوشیدن آب، خوردن میان‌وعده سبک، ورزش ملایم و تنفس عمیق می‌توانید این اثرات را کاهش دهید. معمولاً حدود ۵ ساعت طول می‌کشد تا اثرات کافئین کاهش یابد، اما آرام کردن سیستم عصبی و تثبیت قند خون به کاهش علائم کمک می‌کند.

