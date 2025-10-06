دکتر احمد دلبری به مناسبت هفته سالمندان، با اشاره به افزایش جمعیت سالمندان طی سال‌های آینده اظهار کرد: سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که جمعیت افراد 60 ساله و بالاتر در جهان تا سال 2050 تقریباً دو برابر خواهد شد؛ به‌طوری‌که از حدود یک میلیارد نفر در سال 2020 به بیش از دو میلیارد نفر می‌رسد.

متخصص طب سالمندی ادامه داد: رشد این گروه سنی عمدتاً در کشورهای درحال‌توسعه و با درآمد متوسط رخ می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود تا میانه قرن جاری، دو سوم سالمندان جهان در این کشورها زندگی کنند. در همین دوره، جمعیت افراد 80 سال به بالا نیز بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت که نشان‌دهنده افزایش امید به زندگی و در عین حال، رشد نیاز به خدمات مراقبتی، توانبخشی و حمایت‌های اجتماعی است.

وی افزود: جهان با پدیده‌ای روبه‌روست که آن را «انفجار سالمندی» می‌نامند؛ پدیده‌ای که نظام‌های سلامت، بیمه و رفاه اجتماعی را در بسیاری از کشورها دستخوش تغییرات بنیادی خواهد کرد.

رئیس انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندان ایران با بیان این‌که ایران نیز همگام با روند جهانی، با سرعتی حتی بیشتر وارد مرحله سالمندی جمعیت شده است، تصریح کرد: بر اساس آمارهای رسمی، هم‌اکنون بیش از 10 میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت کشور بالای 60 سال سن دارند؛ به عبارتی حدود 12 درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل می‌دهند.

دلبری بیان کرد: مطالعات جمعیت‌شناسی نشان می‌دهد طی 20 سال آینده، جمعیت سالمندان کشور بیش از دو برابر خواهد شد و تا سال 2050 (1430 هجری شمسی) تعداد سالمندان بالای 60 سال از حدود 10 میلیون نفر فعلی به بیش از 25 میلیون نفر خواهد رسید.

مشاور عالی سازمان بهزیستی در امور سالمندان گفت: پیش‌بینی می‌شود تا اواسط قرن، نزدیک به یک‌سوم جمعیت ایران در گروه سنی 60 سال و بالاتر قرار گیرند؛ به این ترتیب ایران از یک کشور جوان به جامعه‌ای سالمند تبدیل می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات سالمندی خاطرنشان کرد: با ورود ایران به مرحله «جامعه سالمند» و افزایش سریع جمعیت بالای 60 سال، ساختار فعلی نظام سلامت و رفاه کشور پاسخگوی نیازهای آینده نخواهد بود بنابراین، تغییرات عمیق در سه محور ساختار، محتوا و نیروی انسانی ضروری است. با برنامه‌ریزی به‌موقع، سالمندی می‌تواند به فرصتی برای توسعه اجتماعی، اشتغال سالمندان فعال، و سرمایه انسانی ارزشمند تبدیل شود.

