خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۳ اکتبر روز جهانی اسموتی است

۳ اکتبر روز جهانی اسموتی است
کد خبر : 1694901
لینک کوتاه کپی شد.

۳ اکتبر به عنوان روز جهانی اسموتی جشن گرفته می‌شود؛ روزی برای بزرگداشت این نوشیدنی رنگارنگ، سالم و پرطرفدار که ترکیبی از میوه‌ها، سبزیجات، یخ و گاهی لبنیات یا مغزهاست. این مناسبت فرصتی است برای ترویج تغذیه سالم، خلاقیت در آشپزی، و لذت بردن از طراوت طبیعی.

روز جهانی اسموتی؛ جشن طراوت و سلامتی

در تقویم غیررسمی مناسبت‌های جهانی، ۳ اکتبر به عنوان روز جهانی اسموتی شناخته می‌شود؛ روزی برای تجلیل از یکی از محبوب‌ترین نوشیدنی‌های سالم در سراسر جهان. اسموتی‌ها نه‌تنها خوش‌طعم و رنگارنگ‌اند، بلکه منبعی غنی از ویتامین‌ها، فیبر و انرژی طبیعی هستند.

اسموتی چیست؟

اسموتی نوشیدنی‌ای است که با مخلوط کردن میوه‌ها، سبزیجات، یخ، شیر یا ماست، و گاهی مغزها یا دانه‌ها تهیه می‌شود. برخلاف آب‌میوه‌ها، اسموتی‌ها معمولاً شامل تمام بخش‌های میوه هستند و فیبر بیشتری دارند.

اهداف روز جهانی اسموتی

ترویج تغذیه سالم: تشویق مردم به جای نوشیدنی‌های صنعتی، از اسموتی‌های خانگی و طبیعی استفاده کنند.

افزایش آگاهی درباره فواید میوه‌ها و سبزیجات: اسموتی‌ها راهی خوشمزه برای دریافت مواد مغذی‌اند.

الهام‌بخشی برای خلاقیت در آشپزی: ترکیب‌های متنوع و رنگارنگ اسموتی‌ها فرصتی برای تجربه‌گری در آشپزخانه فراهم می‌کنند.

حمایت از سبک زندگی پایدار: استفاده از محصولات محلی و فصلی در تهیه اسموتی‌ها به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.

فعالیت‌های رایج در این روز

برگزاری مسابقات تهیه اسموتی در مدارس و کافه‌ها

اشتراک‌گذاری دستورهای خلاقانه در شبکه‌های اجتماعی

تخفیف ویژه در فروشگاه‌های مواد غذایی سالم

آموزش تهیه اسموتی‌های مخصوص کودکان، ورزشکاران یا افراد دیابتی

چند ترکیب محبوب اسموتی

اسموتی سبز : اسفناج، موز، سیب، زنجبیل (سم‌زدایی و انرژی‌بخش)

اسموتی قرمز : توت‌فرنگی، تمشک، هندوانه (آنتی‌اکسیدان بالا)

اسموتی استوایی : انبه، آناناس، نارگیل (طراوت‌بخش و خوش‌عطر)

اسموتی پروتئینی : موز، شیر بادام، کره بادام‌زمینی (مناسب ورزشکاران)

چرا اسموتی‌ها محبوب‌اند؟

اسموتی‌ها با رنگ‌های جذاب، طعم‌های متنوع، و خواص تغذیه‌ای بالا، تبدیل به بخشی از سبک زندگی سالم شده‌اند. آن‌ها می‌توانند صبحانه‌ای سریع، میان‌وعده‌ای مغذی، یا حتی جایگزینی برای وعده‌های غذایی باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی