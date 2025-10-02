جزئیات جدید؛ آیا تنبیه باعث مرگ دانش آموز ۱۴ ساله در مدرسه شد؟
نهم مهر ماه جاری، دانش آموز ۱۴ ساله به نام «نیما نجفی» در مدرسه دچار ایست قلبی شده و جانش را از دست داده است.
برخی شنیده های «دیدهبان ایران» از اهالی روستای سهرین حاکی از آن است که این دانش آموز به خاطر تنبیه از سوی مدرسه صبح روز حادثه مجبور شده دو بار دور حیاط را بدود.
عموی این دانش آموز در مورد روز حادثه به «دیدهبان ایران» می گوید: «دوربین های مدرسه را بررسی کردیم؛ نیما دو بار دور حیاط مدرسه دویده و هنگامی که خواسته در صف بایستد، حالش بد شده و روی زمین افتاده است.
نیما نسبت به همسن و سال های خود اضافه وزن داشت و همین موضوع منجر به ایست قلبی شده است.»
«ابراهیم خسروشاهی» رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زنجان در واکنش به این حادثه گفته است: «حادثه در یکی از مدارس روستای سهرین زنجان به وقوع پیوسته است.
پس از گزارش موضوع، عوامل اورژانس به محل اعزام و متوجه شدند این دانش آموز دچار کاهش سطح هوشیاری شده و قلب و ریه او کار نمی کند که به سرعت برای انجام عملیات احیا و انتقال او به بیمارستان اقدام شد.»
خسروشاهی در ادامه عنوان کرده است: «متاسفانه تلاشها برای احیای این دانش آموز بی نتیجه مانده و در نهایت او جان خود را از دست داده است. علت این موضوع در دست بررسی قرار دارد. این دانش آموز پسر در مقطع متوسطه اول در روستای سهرین از توابع بخش قرهپشتلو شهرستان زنجان تحصیل میکرد.»