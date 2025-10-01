خبرگزاری کار ایران
بیماران قلبی باید ورزش را به عنوان یک راهکار درمانی ببینند/فیلم

بیماران قلبی باید ورزش را به عنوان یک راهکار درمانی ببینند/فیلم
کد خبر : 1694106
مسعود قاسمی، متخصص قلب و عروق: بیماران قلبی باید ورزش را نه فقط به عنوان فعالیت بدنی، بلکه به عنوان جزئی از درمان خود بدانند. ب

 مسعود قاسمی، متخصص قلب و عروق: بیماران قلبی باید ورزش را نه فقط به عنوان فعالیت بدنی، بلکه به عنوان جزئی از درمان خود بدانند. بنابراین، آن‌ها نباید نگران این باشند که «اگر ورزش کنیم دچار تپش قلب می‌شویم یا نه»، بلکه باید بدانند ورزش همانند دارو، اندازه‌گیری فشار خون و رعایت تغذیه سالم، یک وظیفه‌ی درمانی است. با نظر پزشک متخصص و راهنمایی در سبک زندگی، می‌توان این فعالیت را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که هم ایمن باشد و هم در جهت درمان مؤثر واقع شود.

منبع مهر
