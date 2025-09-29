خبرگزاری کار ایران
یائسگی بدون اضافه‌وزن با دو مکمل

یائسگی بدون اضافه‌وزن با دو مکمل
کد خبر : 1693105
یائسگی همیشه به معنای افزایش وزن و مشکلات قلبی نیست. پژوهشی تازه نشان می‌دهد که با رعایت رژیم مدیترانه‌ای و مصرف دو مکمل ساده، زنان می‌توانند سطح کلسترول خود را بهبود دهند و شکمی صاف‌تر داشته باشند.

 یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که پیروی از رژیم مدیترانه‌ای همراه با مصرف دو مکمل ساده می‌تواند به بهبود کلسترول و کاهش چربی شکمی در زنان یائسه کمک کند.

چه بخوریم؟

رژیم مدیترانه‌ای بر پایه سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات، غلات کامل، روغن زیتون و ماهی است. این الگوی غذایی سال‌هاست که به عنوان یکی از سالم‌ترین رژیم‌ها برای قلب شناخته می‌شود.

مکمل‌های پیشنهادی

یائسگی بدون اضافه‌وزن با دو مکمل

  • فیتواسترول‌ها: ترکیبات گیاهی که در این مطالعه همراه با عصاره برگاموت، انجیر کاکتوس و ویتامین B1 استفاده شدند.

  • امگا ۳: اسید چرب ضروری با فواید فراوان برای قلب و عروق.

نتایج مطالعه

بعد از چند ماه، زنان شرکت‌کننده کاهش کلسترول بد (LDL)، افزایش چشمگیر کلسترول خوب (HDL) و همچنین کاهش چربی شکمی را تجربه کردند.

پیام برای زنان یائسه

این یافته‌ها بار دیگر نشان می‌دهد که تغذیه سالم، به‌ویژه رژیم مدیترانه‌ای، می‌تواند بهترین دوست قلب و سلامت در دوران یائسگی باشد. مکمل‌های گیاهی و امگا ۳ نیز می‌توانند نقش پشتیبان داشته باشند، البته در کنار یک سبک زندگی فعال.

 

انتهای پیام/
