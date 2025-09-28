لذیذترین ساندویچ گوشت و پنیر را به این روش درست کنید

ساندویچ گوشت و پنیر با ترکیب لایه های نرم و لطیف گوشت و پنیر ذوب شده، می تواند هر سلیقه ای را راضی کند و برای کسانی که دوست ندارند خیلی وقت خود را در آشپزخانه صرف کنند یک گزینه عالی است. در ادامه طرز تهیه ای ساده و نکات طلایی برای تهیه این غذا را به شما معرفی خواهیم کرد.

مواد اولیه

گوشت ماهیچه یا راسته گوساله ۴۰۰ گرم

سیر ۲ حبه

پیاز ۱ عدد متوسط

فلفل دلمه ۱ عدد

پنیر گودا ۴ عدد

فلفل سیاه و نمک به میزان لازم

طرز تهیه

ابتدا گوشت ماهیچه یا راسته گوساله را به قسمت های کوچک و به شکل نواری باریک برش دهید.

یک عدد پیاز را به شکل خلالی خرد کنید.

یک عدد فلفل دلمه ای را نیز به شکل خلالی خرد کنید.

۲ حبه سیر را نیز له و خرد کنید.

ماهیتابه را روی حرارت بگذارید و کمی روغن زیتون داخل آن بریزید.

سیر و گوشت را با هم داخل ماهیتابه بریزید و سرخ کنید. کمی به فلفل سیاه بزنید و ۳ دقیقه بعد فلفل دلمه ای و پیاز را نیز به ترکیب اضافه کنید.

به گوشت نمک بزنید. هر زمان حس کردید روغن به خورد مواد رفته و ماهیتابه خشک است به اندازه دو قاشق آب به ماهیتابه اضافه کنید تا پیازها کاراملی شود.

بعد از اینکه پیازها کاراملی شد مواد گوشتی را وسط ماهیتابه جمع کنید و پنیرهای گودا را روی مواد بچینید و کمی که پنیر حرارت دید کمی مواد را مخلوط کنید و لای نان ساندویچ بگذارید.

لای نان فانتزی می توانید خیارشور و گوجه فرنگی هم در صورت تمایل بگذارید و این فست فود بی نهایت خوشمزه و فوری را میل کنید. نوش جان.

نکته طلایی

هنگام سرخ کردن پیازها حواستان باشد که نباید بیش از سرخ شود چون خشک می شود و طعمی که به دنبالش هستید را به شما نخواهد داد.

نمک را وقتی گوشت پخت اضافه کنید.

در هنگام درست کردن غذا حرارت زیر ماهیتابه متوسط رو به بالا باشد تا مواد آب نیندازد.

اگر گوشت قرمز در اختیار نداشتید، این فست فود خوشمزه را با سینه مرغ هم می توانید امتحان کنید.