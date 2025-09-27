پیشگیری از سرماخوردگی کودکان در پاییز با این راهکارهای مادرانه
پاییز که از راه میرسد، نگرانی برای بچههای قد و نیمقد که تازه کیف مدرسه را روی دوش انداختهاند هم پشت در خانه میآید. مادری نیست که نگران آبریزش بینی و سرفههای شبانهٔ فرزندش نباشد. اما راهی ساده برای عبور از این فصل سرد با حال خوب وجود دارد؛ تقویت سیستم ایمنی کودکان با نسخههایی ساده و خانگی.
هر سال همین که مهر از راه میرسد و زنگ مدرسهها به صدا درمیآید، نگرانیهای مادرانه هم شروع میشود. خیلی از مادرها خوب میدانند که پاییز فقط فصل برگریزان نیست، فصل سرماخوردگیهای پیدرپی، گلودردهای ناگهانی و غیبتهای تکراری از مدرسه هم هست.
چند روزی است که دغدغهٔ «باز امسال چند بار بچهم مریض میشه؟» در دل خیلیها سنگینی میکند؛ مخصوصاً وقتی خاطرهٔ پاییزهای سالهای قبل هنوز تازه است.
اما آیا میشود کاری کرد که بچهها در این فصل حساس، سالمتر بمانند و سیستم ایمنی بدنشان تقویت شود؟ پاسخ روشن است: بله؛ با رعایت چند نکتهٔ ساده و اصولی، میتوان کاری کرد که بدن کودک در برابر سرما و بیماری مقاومتر شود و مادرها هم با خیال راحتتری بچهها را راهی مدرسه کنند.
در ادامه «سید محمدمهدی فلسفی» طبیب سنتی و رایحهدرمانگر (آروماتراپیست) راهکارهایی کاربردی و در عین حال ساده را برایمان میگوید که میتواند پاییز امسال را برای خانوادهها، بهویژه کودکان، فصل سلامتی و آرامش کند.
به پاییز بدون بیماری خوش آمدید
اگر فکر میکنید بچهها در پاییز حتماً باید چند بار بیمار شوند، وقتش رسیده که نگاهتان را عوض کنید. با چند تغییر کوچک در سبک زندگی و تغذیه، پاییز میتواند یکی از سالمترین فصلهای سال برای فرزندتان باشد.
برای اینکه کودکان در فصل مدرسه کمتر مریض شوند، لازم است سیستم ایمنی بدنشان را تقویت کنیم و البته آنها را از برخورد باد بیماریزای پاییزی دور نگه داریم. اما چگونه؟
کلاه سبکی برای کودک شما
این توصیهٔ «سید محمدمهدی فلسفی» البته مختص کودکان نیست. بزرگترها هم باید بدن خود را از باد پاییزی که به گفتهٔ حکیمان «باد بیماریزا» است، محفوظ نگه دارند. اما فعلاً موضوع بحث، بچههای مهدکودکی و مدرسهرو هستند که باید بدنشان و خصوصاً سرشان، موقع بیرون رفتن از خانه خوب پوشانده شود.
لازم نیست کلاه کاموایی و بافتهای سنگین را همین امروز از لابهلای لباسهای زمستانه بیرون بکشید. یک کلاه سبک و نازک هم کفایت میکند تا از سرماخوردگی پاییزی کودک جلوگیری شود.
از شیرعسل غافل نشوید
ترکیب شیر با عسل در این روزهای پاییزی یک انتخاب فوقالعاده است که مادران نباید بچهها را از آن محروم کنند. چون به گفتهٔ فلسفی «هم رطوبت بدن را حفظ میکند و هم گرمای غریزی بدن را تأمین. عسل حرارت بدن را حفظ میکند و شیر رطوبت را.»
این ترکیب باعث میشود سیستم ایمنی بدن کودک قویتر و فعالتر شود. پس آن را در برنامهٔ غذایی روزانهٔ فرزندتان بگنجانید.
شبنشینی با طعم کدو و خوراکیهای گرم و تر
مادر خانه در این فصل باید در تهیهٔ غذاهای روزانه نکاتی را رعایت کند. این طبیب سنتی میگوید «غذاهای این فصل باید مزاج گرم و تر داشته باشند. یعنی غذاهای گرمی که رطوبت دارند و بدن را مرطوب نگه میدارند.»
پس یکی از غذاهای مفید در این روزها، کدو است. انواع مختلف کدو، از کدوی قلمی تا کدوی حلوایی، آن هم با هر روش طبخی، از خورشتی تا آبپز و حتی خام.
اصلاً دسر بعد از شام، در شبنشینی خانهتان (که البته تا قبل از ساعت ۱۰ شب تمامش میکنید!) کدو حلوایی باشد با شکر قهوهای.
چون کدو جزو میوهها و صیفیجاتی است که به تعادل دمایی بدن کمک میکند و خشکی آن را از بین میبرد.
پس، مادرها! وعدههای غذایی بچهها را با کدو غنی و متناسب با فصل پاییز کنید.
دمنوشهای پاییزه برای ریههای کوچک
مادرها میتوانند این مراقبت را پیشرفتهتر هم پیش ببرند. مثلاً از دمنوشهای مفیدی استفاده کنند که ریهها را تقویت و اخلاط بدن را خارج میکنند و جلوی سرماخوردگیهای مکرر و طولانی را میگیرند.
فلسفی برای این منظور، دمنوش پونه و نعناع را بسیار مؤثر میداند. چون «هم رطوبت میدهند و هم میتوانند سمزدایی و عفونتزدایی کنند.»
کافی است مادر دو یا سه بار در هفته، هر بار یک استکان از این دمنوش را با عسل به بچهها بدهد تا هم ریههای کودک تقویت شود و هم سیستم ایمنی بدنش.
ماساژ و روغنمالی محل ریههای کودک
راهکار دیگر برای تقویت ریههای کودک در فصول سرد، ماساژ دادن محل ریهها از پشت است. ناحیهای که ریهها در آن قرار دارند، تقریباً نیمهٔ بالایی کمر است.
فلسفی توصیه میکند که مادر هر شب به مدت چهار یا پنج دقیقه این قسمت بدن کودک را با دست ماساژ دهد. اگر ماساژ همراه با مقداری روغن طبیعی مثل روغن بادام شیرین باشد که بهتر هم است. این کار به شدت به تقویت ریهها کمک میکند و باعث رطوبترسانی به آنها میشود.