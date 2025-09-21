فرزند دانش آموزتان صبحانه نمی خورد؟ این روش را امتحان کنید

از سویی دیگر نخوردن صبحانه می تواند اثرات منفی بر یادگیری نوجوان داشته باشد. در شرایط ناشتایی کوتاه مدت، اغلب سطح قند خون به نحوی تنظیم می شود که به عملکرد طبیعی مغز لطمه وارد نشود و اگر مدت زمان ناشتایی طولانی تر باشد، به دلیل افت قند خون، مغز قادر به فعالیت طبیعی خود نیست و در نتیجه یادگیری و تمرکز حواس مختل می شود.

نوجوانانی که صبحانه نمی خورند بیشتر در معرض اضافه وزن و چاقی قرار دارند. نخوردن صبحانه و ناشتایی طولانی مدت موجب افت قند خون شده و در نتیجه در وعده ناهار به علت گرسنگی و اشتهای زیاد، غذای بیشتری خورده می شود که در نهایت اضافه وزن و چاقی را به دنبال دارد. صبحانه می‌تواند دریافت ریزمغذی‌های روزانه را برای دانش‌آموزان آسان‌تر کند. کودکانی که روزانه صبحانه می‌خورند، 50 درصد آهن و ویتامین بیشتری دریافت می‌کنند.

طبق مطالعه ای در سال 2021 میلادی بر روی 1181 نوجوان شیلیایی 10 تا 14 ساله انجام شد، یافته‌ها نشان ‌داد نوجوانانی که درست قبل از نیاز شناختی صبحانه می‌خورند و به طور مرتب صبحانه با کیفیتی می‌خورند، عملکرد شناختی بهتری نسبت به کسانی دارند که این کار را نمی‌کنند.

همچنین طبق مطالعه ای مروری در سال 2022 میلادی، دانش آموزانی که قبل از شروع مدرسه صبحانه کامل می‌خورند، تمرکز بالاتر، نمرات بهتر، انرژی بیشتر و دریافت مواد معدنی در آنها مناسب تر به نظر می‌رسد و حتی سبک زندگی و وزن سالم‌تری دارند.

توجه شود برای اینکه نوجوان اشتهای کافی برای خوردن صبحانه داشته باشند:

باید شام را در ساعات ابتدای شب صرف کند.

تا جای ممکن شب ها در ساعت معین بخوابد تا صبح ها بتواند زودتر بیدار شده و وقت کافی برای خوردن صبحانه داشته باشد.

اگر پدر و مادر صبحانه را به عنوان یک وعده غذایی مهم تلقی کنند و هر روز دور سفره صبحانه بنشینند، نوجوان به صرف صبحانه تشویق می شود و علاوه بهبود اشتها، پذیرش طعم های جدید برای نوجوان مطلوب تر خواهد بود.

سحرخیزی، ورزش و نرمش صبحگاهی علاوه بر خوردن صبحانه در محیط گرم خانواده از دیگر مشوق های صرف صبحانه برای نوجوان است.

یکی از دلایل نخوردن صبحانه در نوجوانان تکراری و یکنواخت بودن آن است بنابراین با ایجاد تنوع در صبحانه ها نوجوانان را به خوردن صبحانه تشویق کنید. بنابراین توصیه می شود برای داشتن یک صبحانه متعادل، کافی و متنوع، به تمام گروه های غذایی مختلف توجه شود.

غذاهایی مثل فرنی (با آرد برنج یا نشاسته گندم و شیر)، شیربرنج، حلیم کم چرب، عدسی، انواع آش های محلی از ارزش غذایی بالایی برخوردار است.

این غذاها می‌تواند به‌عنوان صبحانه برای نوجوانان مناسب باشد:

نان و پنیر و گردو

نان و تخم‌مرغ و گوجه‌فرنگی

نان و کره حیوانی

خامه و مربا

نان و کره و عسل

نان و پنیر و خرما همراه با یک لیوان شیر

املت به همراه انواع سبزی (ترکیب تخم‌مرغ با یک یا چند نوع سبزی مانند قارچ، اسفناج، پیاز و هویج) به همراه نان

انواع حبوبات پخته به همراه نان

سیب‌زمینی آب‌پز با تخم‌مرغ و گوجه‌فرنگی

انواع پنکیک کم‌ شیرین با آرد جو دوسر یا آرد کامل گندم، به همراه کره بادام‌زمینی یا کرم کنجد و عسل

این گزینه‌ها، صبحانه‌هایی سالم و مغذی برای نوجوانان به شمار می‌رود.

