برنج؛ دوست یا دشمن وزن؟
برنج برای خیلی از ما غذای اصلی سفره است، اما همیشه یک پرسش همراهش بوده: آیا برنج چاق‌کننده است یا لاغرکننده؟

 برنج، محبوب‌ترین غذای سفره‌های ایرانی است؛ اما همیشه این سؤال مطرح بوده که آیا برنج باعث چاقی می‌شود یا می‌تواند بخشی از یک رژیم سالم باشد؟ پاسخ ساده نیست؛ چون همه‌چیز به نوع برنج، شیوه‌ی مصرف و اندازه‌ی سهم بستگی دارد

 

برنج قهوه‌ای، انتخاب هوشمندانه

تحقیقات نشان می‌دهد کسانی که به جای برنج سفید، برنج قهوه‌ای و غلات کامل مصرف می‌کنند، وزن متعادل‌تری دارند. دلیلش ساده است:

  • فیبر بالا → احساس سیری طولانی‌تر

  • کنترل بهتر قند خون

  • کاهش کلسترول و ریسک بیماری‌های قلبی

برنج سفید؛ بد یا بی‌ضرر؟

برنج سفید نسبت به برنج قهوه‌ای مواد مغذی کمتری دارد، اما برخلاف تصور، به خودی خود «چاق‌کننده» نیست. مسئله اصلی اندازه‌ی مصرف است. اگر در بشقاب‌های بزرگ سرو شود، ناخودآگاه بیشتر می‌خوریم و کالری اضافی دریافت می‌کنیم.

برنج؛ دوست یا دشمن وزن؟

نکته جالب

در بسیاری از کشورهای آسیایی، برنج غذای اصلی است، اما تا زمانی که همراه سبزیجات و خوراک‌های سالم مصرف می‌شد، خبری از چاقی گسترده نبود. مشکل وقتی شروع شد که الگوی غذایی غربی (فست‌فود و تنقلات پرچرب) به سفره‌ها راه پیدا کرد.

شاخص گلیسمی (GI)

نوع برنج هم اهمیت دارد. برنج چسبناک سریع قند خون را بالا می‌برد، اما برنج‌های غیرچسبناک یا قهوه‌ای به دلیل فیبر بیشتر، اثر ملایم‌تری دارند و حتی می‌توانند به سلامت روده کمک کنند.

جمع‌بندی:

برنج نه دشمن سلامتی است و نه معجزه‌گر لاغری. همه‌چیز به سهم مصرف و ترکیب غذایی بستگی دارد. اگر برنج قهوه‌ای انتخاب کنید و اندازه‌ی آن را کنترل کنید، می‌تواند یکی از بهترین دوستان رژیم سالم شما باشد.

 

