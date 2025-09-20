بیشترین برق هسته ای توسط کدام کشورها تولید میشود؟
ایالات متحده تقریبا ۳۰ درصد از تولید برق هسته ای جهان را به خود اختصاص داده است. چین دومین تولیدکننده بزرگ است و پس از آن فرانسه قرار دارد. در مجموع، برق هسته ای حدود ۱۰ درصد از کل تولید برق جهان را تامین میکند.
انرژی هسته ای همچنان یکی از بزرگترین منابع برق کمکربن در جهان است و انرژی پایه مطمئنی را برای میلیونها نفر فراهم میکند.
در سال ۲۰۲۴، نیروگاههای هستهای جهان ۲ هزار و ۸۱۸ تراواتساعت (TWh) برق تولید کردند که معادل حدود ۱۰ درصد از کل تولید برق جهانی است. این آمار بخشی از گزارش VOLTage Week و بر پایه دادههای آماری انرژی جهانی موسسه انرژی (Energy Institute) ارائه شده است.
بزرگترین تولیدکنندگان برق هسته ای
ایالات متحده همچنان پیشتاز بلامنازع است و تقریبا ۳۰ درصد از برق هسته ای جهان را تولید میکند. این مقدار معادل مجموع تولید دو کشور بعدی در این رتبهبندی است. با وجود عدم ساخت نیروگاههای بزرگ جدید طی دهههای اخیر، ضریب بهرهبرداری بالا و تجدید حیات نیروگاههای موجود، موجب حفظ سطح تولید شده است.
چین بهسرعت به جایگاه دوم رسیده و با احداث چندین واحد جدید در حال گسترش ظرفیت خود است. فرانسه بیش از ۶۰ درصد برق خود را از انرژی هستهای تامین میکند و در سال ۲۰۲۴ بیشترین رشد سالانه را یعنی بیش از ۱۲.۲ درصد در میان پنج کشور برتر داشت.
روسیه چهارمین تولیدکننده بزرگ بود اما در ۲۰۲۴ با کاهش جزئی یک درصدی مواجه شد.
کانادا، اسپانیا و فنلاند، کاهش محدودی در تولید داشتند که بیشتر به دلیل تعمیرات برنامهریزیشده یا تنظیم بار شبکهها بود.
هند بیشترین رشد را در میان همه کشورها داشت و تولید برق هسته ای خود را بیش از ۱۳ درصد نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش داد.
راکتورهای هسته ای سالخورده
هماکنون در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۱۶ راکتور هسته ای فعال در جهان وجود دارند که حدود دوسوم آنها بیش از ۳۰ سال عمر کردهاند. راکتورهای هستهای معمولا برای ۴۰ تا ۵۰ سال طراحی میشوند، هرچند با تجدید حیات میتوانند مدت بیشتری کار کنند.
با وجود فرسودگی بسیاری از واحدها، بیش از ۶۰ راکتور جدید در ده سال گذشته وارد مدار شدهاند و حدود ۷۰ راکتور دیگر نیز در ۱۵ کشور در حال ساخت است. این روند چشمانداز آینده انرژی هسته ای جهان را روشنتر میکند.