کتلت نخود؛ یک شام مقوی و خوشمزه
کتلت نخود نوعی کتلت بسیار خوشمزه و مقوی گیاهی است که نخود از مواد اصلی تشکیلدهنده آن است.
کتلت و کوکو ازجمله غذاهای خوشمزه و محبوب ایرانیهاست که در برنامه غذایی ما جایگاه ویژهای دارند. تهیه کوکو و کتلت معمولاً آسان است و زمان کمی برای طبخ نیاز دارد؛ همچنین مواد تشکیل دهنده آن ساده و در دسترس است. کوکوها و کتلتها انواع متفاوتی دارند و بسیار متنوع هستند. برای مثال میتوان به کتلت گوشت، کتلت سیب زمینی، کوکو سبزی، کوکو سیب زمینی، کوکو مرغ، کوکو لوبیا سبز، کوکوی سبزیجات، کوکوی بادمجان، کوکوی کدو و... اشاره کرد که نشان دهنده تنوع این نوع غذا است.
کتلت معمولا با سیب زمینی و گوشت تهیه میشود و بعضیها برای تهیه کتلت از تخم مرغ هم استفاده میکنند. کتلت نخود نوعی کتلت مقوی و خوشمزه است که بدون گوشت طبخ میشود و بسیار پرخاصیت است. اگر دوست دارید این کتلت خوشمزه را با روشی آسان در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه کتلت نخود همراه ما باشید.
مواد لازم برای پخت کتلت نخود
نخود پخته: ۲ پیمانه
سیر: ۲ حبه
ارده: ۱ پیمانه
تخم مرغ: ۴ عدد
سبزیجات معطر: ۲۰ گرم
پودر زیره: ۱ قاشق چایخوری
نمک و فلفل سیاه: به میزان لازم
روغن برای سرخ کردن: به میزان لازم
طرز تهیه کتلت نخود
برای درست کردن این کتلت خوشمزه ابتدا نخود را که به مدت ۲۴ خیس دادهاید، بپزید تا کاملا نرم شود. در مرحله بعد نخودهای پخته را همراه با ارده داخل دستگاه غذاساز بریزید و یکی دو دقیقه بزنید تا نخود نرم شود.
سپس سیر و سبزیجات معطر را اضافه کنید و یک دقیقه دیگر بزنید تا مواد به صورت یکدست با هم مخلوط شوند. حالا مواد را داخل کاسه خالی کنید و تخم مرغ، نمک و فلفل سیاه و پودر زیره را اضافه کنید و خوب هم بزنید.
داخل یک ماهی تابه نچسب مقداری روغن بریزید و روی حرارت اجاق گاز بگذارید تا روغن کاملا داغ شود. از مایه کتلت به اندازه یک قاشق غذاخوری بردارید و توی روغن بریزید.
اجازه بدهید یک طرف کتلت خودش را بگیرد؛ سپس کتلت را پشت و رو کنید تا سمت دیگرش هم سرخ شود. این کتلتهای خوشمزه را همراه با خیارشور و گوجه یا پیاز و جعفری سرو کنید، نوش جان.
نکات مهم
ـ برای سرخ کردن این کتلت میتوانید از کاتر گرد استفاده کنید. به این صورت که کاتر را داخل روغن داغ بگذارید و یک قاشق از مایه کتلت را داخل آن بریزید و بعد از اینکه کتلت کمی خودش را گرفت، کاتر را خیلی آرام بردارید.
ـ ارده نوعی خوراکی بسیار مقوی و پرخاصیت است که از دانههای کنجد تفت داده شده یا کوبیده شده تهیه میشود و طبع بسیار گرم و تری دارد. از آنجا که ارده سرشار از اسیدهای چرب اشباع نشده است، نباید در معرض گرما و نور مستقیم آفتاب قرار بگیرد؛ زیرا در این صورت چربیهای مفید موجود در آن از بین میرود و مصرف آن دیگر خاصیتی نخواهد داشت؛ بنابراین بهتر است ارده را در جایی خشک و خنک و دور از نور خورشید و گرما نگهداری کنید.
ـ حتما نخود را به مدت ۲۴ ساعت خیس کنید و در این فاصله چندبار آب نخود را عوض کنید تا نفخ نخود گرفته شود.