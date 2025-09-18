خبرگزاری کار ایران
هدیه سامسونگ برای مردم خاورمیانه؟

کارشناسان امنیت سایبری بارها تاکید کرده‌اند که اسرائیل با بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته جاسوسی، قادر است از طریق تلفن همراه به دوربین کاربران دسترسی پیدا کند، در لحظه عکس و فیلم بگیرد و موقعیت مکانی افراد را ردیابی کند.

این نفوذ اطلاعاتی از طریق گوشی‌های تلفن همراه به حدی نامحدود شده که صهیونیست‌ها از بیان آن ابایی ندارند و حتی کانال ۱۱ این رژیم در گزارشی تصریح کرد که یگان ۸۱ آمان (اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل) قادر است تنها در عرض ۸ ثانیه به یک گوشی هوشمند نفوذ کند و بدون هیچ هشداری دوربین و میکروفون و موقعیت آنرا فعال نماید.

اکنون گزارش‌های جدیدی نیز از میزان جاسوسی رژیم صهیونیستی از گوشی‌های همراه منتشر شده که بسیاری را در جهان نسبت به این امر نگران کرده است. وب سایت اسمکس «smex» که در زمینه حقوق کاربران دیجیتال فعالیت دارد در گزارشی جدید خبر داده اپلیکیشن «AppCloud» که پیشنهادهایی برای نصب برنامه‌های بازی بر روی دستگاه‌های سامسونگ کره جنوبی نمایش داده می‌شود، برنامه اسرائیلی است که هدف آن جاسوسی مستمر و ثبت دائم داده‌های کاربران است.

