خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توزیع واکسن آنفلوآنزا در داروخانه‌ها + قیمت

توزیع واکسن آنفلوآنزا در داروخانه‌ها + قیمت
کد خبر : 1686099
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: واکسن آنفلوآنزا امسال نیز هم از مسیر واردات و هم با تولید داخلی در داروخانه‌ها عرضه شده است.

دکتر  محمد هاشمی گفت: تاکنون حدود یک میلیون دوز واکسن وارداتی از کشورهای فرانسه و هلند وارد کشور شده و در داروخانه‌ها توزیع شده است.

او گفت: این واکسن‌ها با ارز آزاد تامین و با قیمت هر دوز ۹۱۷ هزار تومان در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی افزود: در کنار واکسن وارداتی،  شرکت داخلی نیز تولید واکسن آنفلوآنزا را آغاز کرده‌ و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۲۴۰ هزار دوز واکسن ایرانی وارد بازار دارویی کشور شود. قیمت این واکسن‌ها به‌طور تقریبی ۹۰۰ هزار تومان برای هر دوز برآورد شده است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو یادآور شد: سال گذشته ۱۴۶ هزار دوز واکسن داخلی تولید و عرضه شد و افزایش ظرفیت تولید در سال جاری نشان‌دهنده رشد تولید داخل است.

او تأکید کرد: واکسن آنفلوآنزا برای گروه‌های پرخطر در مراکز بهداشت به صورت رایگان ارائه می‌شود و سایر افراد می‌توانند آن را از داروخانه‌ها تهیه کنند.

منبع ايسنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی