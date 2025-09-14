طرز تهیه اسنیکرز موز یخ زده :

این اسنیکرزهای موز یخ زده بهترین میان وعده شیرین برای بعدازظهر هستند! عاشق این هستم که فقط در ۱۵ دقیقه آماده می شوند و به راحتی می توانید آنها را برای هر زمان که هوس شکلات کردید، ذخیره کنید. این اسنیکرزها را می توانید با کمک فرزندانتان درست کنید و از آن لذت ببرید.

دستور تهیه اسنیکرز موز یخ زده

این اسنیکرزهای موز یخ زده فقط با ۷ ماده اولیه و در ۱۵ دقیقه آماده می شوند. این یکی از محبوب ترین دسرهای سالم است که می توانید تهیه کنید! عاشق آن می شوید زیرا خیلی سریع آماده می شود، مناسب بچه هاست و با مواد مغذی درست می شود. بدون گلوتن، مناسب گیاهخواران و به طرز فوق العاده ای اعتیادآور است! برای دسر عالی است، میان وعده وسط روز یا یک خوراکی یخ زده باحال که می توانید کل تابستان در فریزر نگه دارید!

چرا این میان وعده ساده را دوست خواهید داشت؟

• فقط ۱۵ دقیقه : ۵ دقیقه برای آماده سازی و ۱۰ دقیقه برای یخ زدن. همین!

• مناسب گیاهخواران + بدون گلوتن : به طور طبیعی بدون لبنیات و گلوتن.

• خوراکی سالم : با میوه، کره بادام زمینی و شکلات تلخ درست شده، یک گزینه بهتر برای دسر یا میان وعده.

• بافت عالی : موز یخ زده خامه ای، بادام زمینی ترد، کره بادام زمینی نرم و شکلات شکننده در هر لقمه!

• آماده سازی و ذخیره سازی : مقدار بیشتری درست کنید و در فریزر نگه دارید تا هر وقت هوس اسنیکرز کردید، آماده باشد!

نکاتی برای مواد اولیه :

• موز رسیده بزرگ – موز رسیده اما سفت بهترین است! اگر خیلی نرم باشد، زیر مواد خرد می شود.

• کره بادام زمینی خامه ای – یا کره بادام!

• خرما – ریز خردشده. این اختیاری است، اما من عاشق طعم کاراملی سالمی که خرما به آن اضافه می کند، هستم! می توانید کارامل خرما را جایگزین آن کنید.

• بادام زمینی خردشده – بادام زمینی بو داده و نمکی بهترین تردی را به آن می دهد و با شیرینی موز تضاد عالی دارد. خلال بادام هم جایگزین خوبی است!

• چیپس شکلات

• روغن نارگیل

• نمک پولکی – پاشیدن کمی نمک پولکی روی شکلات تلخ واقعاً بی نظیر است!

مواد لازم برای درست کردن اسنیکرز موز یخ زده

موز بزرگ رسیده ۱ عدد کره بادام زمینی خامه ای ۲ قاشق غذاخوری خرمای ریز خردشده (اختیاری) ۱/۴ پیمانه بادام زمینی خردشده ۲-۳ قاشق غذاخوری چیپس شکلات ۲-۳ قاشق غذاخوری روغن نارگیل ۱/۲ قاشق چایخوری نمک پولکی به مقدار لازم

طرز تهیه اسنیکرز موز یخ زده :

این خوراکی سالم را فقط در ۱۵ دقیقه می توانید تهیه کنید. فقط به، یک سینی فر و فریزر نیاز دارید. اینطوری می توانید بهترین اسنیکرز موز یخ زده را درست کنید:

یک سینی فر کوچک را با کاغذ روغنی بپوشانید.

موز را از وسط نصف کنید، سپس هر نیمه را از طول به دو قسمت ببرید تا ۴ تکه داشته باشید.

تکه های موز را روی سینی فر قرار دهید و روی هر کدام یک لایه کره بادام زمینی بمالید.

خرما و بادام زمینی خردشده را به طور یکنواخت روی موزها پخش کنید.

چیپس شکلات و روغن نارگیل را در یک کاسه مناسب مایکروویو بریزید و حدود ۳۰-۴۵ ثانیه حرارت دهید، هر ۱۵ ثانیه هم بزنید.

شکلات ذوب شده را روی موزها بریزید و بلافاصله کمی نمک پولکی بپاشید.

سینی را به مدت ۱۰ دقیقه در فریزر قرار دهید تا شکلات سفت شود، سپس نوش جان کنید!

نکاتی برای تهیه اسنیکرز موز یخ زده

نکاتی برای تهیه اسنیکرز موز یخ زده :

• از موزهای رسیده اما نه خیلی نرم استفاده کنید – باید به قدری سفت باشند که شکلشان را نگه دارند، اگر خیلی نرم باشند نمی توانند وزن تاپینگ ها را تحمل کنند.

• سینی فر را با کاغذ روغنی بپوشانید تا راحت جدا شوند (باور کنید، تمیز کردن آن خیلی راحت تر است).

• نمک پولکی را فراموش نکنید! طعم را یک سطح بالاتر می برد.

• اگر مدت زیادی در فریزر بودند، ۱۵-۲۰ دقیقه قبل از خوردن در یخچال قرار بدهید تا کمی نرم شوند.

• تاپینگ ها را به سلیقه ی خودتان تنظیم کنید، با این دستور واقعا نمی توانید اشتباه کنید.

تنوع برای اسنیکرز موز یخ زده :

• کره بادام زمینی را با کره بادام عوض کنید، برای یک طعم متفاوت، بادام خلالی و نارگیل رنده شده اضافه کنید.

• می توانید موزها را به جای ۴ تکه، به دو نیمه ببرید، یک چوب بستنی داخل آن فرو کنید و کل آن را داخل شکلات غوطه ور کنید. همان تاپینگ ها را اضافه کنید و داخل فریزر قرار بدهید تا سفت شود!

• موز را به جای تکه های بلند، به صورت سکه ای برش بزنید تا لقمه های کوچک داشته باشید و همه ی مراحل بالا را انجام بدهید.

• برای تقویت پروتئین، می توانید کمی پودر پروتئین را با کره بادام زمینی مخلوط کنید و روی موز بمالید تا پروتئین بیشتری داشته باشد!

طرز نگهداری اسنیکرز موز یخ زده :

• این موزهای یخ زده بهتر است داخل فریزر نگه داشته شوند (یا تازه خورده شوند)!

• به این صورت می توانید ذخیره شان کنید: در یک ظرف دربسته مناسب فریزر تا ۲-۳ هفته در فریزر آن ها را نگه دارید!

• برای سرو – ۱۵-۲۰ دقیقه قبل از خوردن داخل یخچال بگذارید تا کمی نرم شوند. یک خوراکی خنک عالی!

سخن پایانی :

اسنیکرز موز یخ زده یک انتخاب فوق العاده برای یک میان وعده سریع، سالم و خوشمزه است که هم بچه ها و هم بزرگترها عاشق آن می شوند! با مواد ساده و آماده سازی راحت، می توانید هر زمان هوس کردید، این خوراکی خنک و ترد را از فریزر بردارید. حتماً آن را امتحان کنید و از طعم بی نظیر آن لذت ببرید!

منبع بیتوته

انتهای پیام/