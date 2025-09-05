شناسایی زود هنگام آلزایمر با یک آزمایش سه دقیقهای
پژوهشگران میگویند یک آزمایش غیر تهاجمی و ارزانقیمت مغز که فقط سه دقیقه طول میکشد، میتواند مشکلات حافظه ناشی از بیماری آلزایمر را سالها قبل از بروز علائم شدید و تشخیص معمول شناسایی کند.
در این آزمایش که نوعی الکتروانسفالوگرافی/ نوار مغزی (EEG) است، سِنسورهای کوچکی روی پوست سر نصب میشود و هنگامی که فرد مشغول تماشای تصاویری روی صفحه نمایش است، فعالیت الکتریکی مغزی وی اندازهگیری میشود.
این روش، مشکلات حافظه را با تحلیل پاسخهای خودکار و ناخودآگاه مغز به تصاویری که فرد قبلاً دیده است، شناسایی میکند.