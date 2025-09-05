عذاب وجدان شدید قاتل متیو پری
فروشنده مواد مخدر که مجرم پرونده متیو پری است اعتراف کرده که به شدت حس وحشتناکی دارد.
زنی از نورث هالیوود که دادستانها او را «ملکه کتامین» نامیده بودند، روز چهارشنبه به جرم تأمین کتامینی که منجر به مرگ «متیو پری» بازیگر مشهور در جکوزی خانهاش دو سال پیش شد، اعتراف کرد.
«جاسوین سانگا»، ۴۲ ساله، در دادگاه فدرال مرکز شهر لسآنجلس حاضر شد و به پنج فقره اتهام کیفری از جمله اداره یک انبار با پوشش خانه در آپارتمان لوکس خود و فروش چهار شیشه کتامین به قربانی دیگر، «کدی مکلاری»، در اوت ۲۰۱۹ اعتراف کرد. مکلاری تنها چند ساعت بعد از مصرف مواد، بر اثر اوردوز جان خود را از دست داد.
سانگا که با لباس زندان خاکی و پاهایی در زنجیر در دادگاه حضور یافته بود، پذیرفت که میدانست ۵۰ شیشه کتامین مایعی که در اکتبر ۲۰۲۳ به یک واسطه میفروشد، سرانجام برای مصرف «متیو پری» است. او در پاسخ به قاضی «شرلین پیس گارنت» گفت: «نمیتوانستم صد درصد مطمئن باشم، نمیدانستم همه شیشهها برای اوست یا بخشی از آن، اما میدانستم مقداری از آن به پری میرسد.»
مادر «متیو پری»، «سوزان پری» و ناپدریاش، «کیت موریسون»، در ردیف آخر دادگاه نشسته بودند و پس از جلسه با خبرنگاران گفتوگو نکردند. مادر سانگا نیز در سالن حاضر بود و هنگام بازگرداندن دخترش به بازداشتگاه، برای او بوسه فرستاد.
در این جلسه، سانگا پنجمین و آخرین متهمی شد که در این پرونده جنجالی محکوم شد. پیشتر دو پزشک، واسطه مواد یعنی «اریک فلمینگ» و دستیار شخصی «پری»، «کنت ایواماسا»، به جرم خود اعتراف کرده بودند.
وکیل مدافع سانگا، «مارک گراگوس»، پس از جلسه گفت: «این یک تراژدی است. او بابت تمام این ماجرا احساس وحشتناکی دارد. هیچکس نمیخواهد در زنجیره علت مرگ قرار بگیرد. او از روز اول نسبت به این موضوع احساس بدی داشت.»
گراگوس افزود که موکلش در طول یک سال بازداشت، در برنامههای بازپروری و داوطلبانه شرکت کرده است، اما این پرونده و زندانی شدن «تجربهای وحشتناک» برای او بوده است.
سانگا با حداکثر حکم ۶۵ سال زندان، جریمهای تا ۲.۵ میلیون دلار و احتمال آزادی تحت نظارت مادامالعمر روبهرو است، هرچند احتمالاً حکم نهایی کمتر خواهد بود. جلسه صدور حکم او برای ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ تعیین شده است.
دادستانها اعلام کردند سانگا در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳، ۲۵ شیشه کتامین مایع و ده روز بعد ۲۵ شیشه دیگر را از طریق «اریک فلمینگ» به «متیو پری» فروخت. این شیشهها بدون برچسب بودند و قدرت ماده مشخص نشده بود. سانگا در پیامکی قبل از تحویل نخستین دوز نوشته بود: «برچسب ندارد اما فوقالعاده است. یکی را امتحان کن، اگر خوشت آمد بیشتر دارم.»
بر اساس پرونده، سانگا هر شیشه را به قیمت ۱۶۰ دلار فروخته و فلمینگ قیمت را به ۲۲۰ دلار افزایش داده بود. در روز مرگ پری، دستیارش «ایواماسا» سه بار کتامین تهیهشده توسط سانگا را به او تزریق کرد. وقتی از خرید وسایل بازگشت، پیکر بیجان پری را در جکوزی خانهاش در لسآنجلس یافت.
پس از مرگ «متیو پری»، سانگا از فلمینگ خواست همه پیامهای قبلیشان را پاک کند و تنظیمات پیامرسان «سیگنال» خود را تغییر داد تا پیامها بهطور خودکار حذف شوند.
دادستانها تأکید کردند سانگا باید میدانست که فروش ۵۰ شیشه کتامین میتواند خطرناک باشد، زیرا پیشتر در سال ۲۰۱۹ «کدی مکلاری» با کتامین خریداریشده از او جان باخته بود. سانگا حتی بعد از دریافت پیام خانواده قربانی، در گوگل جستوجو کرده بود: «آیا کتامین میتواند علت مرگ ذکر شود؟»
پرونده نشان داد سانگا و یک پزشک دیگر به نام «سالوادور پلاسنشیا» متهمان اصلی بودند. پلاسنشیا نیز در ژوئیه ۲۰۲۴ به جرم فروش کتامین به «پری» اعتراف کرد و حکم او برای ۳ دسامبر ۲۰۲۵ صادر خواهد شد. سایر متهمان از جمله «ایواماسا»، «فلمینگ» و «مارک چاوز» (پزشک دیگر) نیز به ترتیب در نوامبر و دسامبر سال جاری محکوم خواهند شد.
دادستان «یان یانیلو» درباره پلاسنشیا گفت: «او در واقع مانند یک فروشنده خیابانی مواد خطرناک را به فردی که میدانست معتاد است میفروخت. حتی وقتی دید که پری کنترل زندگیاش را از دست میدهد، باز هم به او مواد پیشنهاد کرد.»
«مارتین استرادا» دادستان سابق آمریکا هم سال گذشته در کنفرانس خبری گفته بود: «این متهمان از اعتیاد آقای پری برای سودجویی استفاده کردند. آنها میدانستند که کارشان خطرناک و نادرست است، اما همچنان ادامه دادند. در نهایت، آنها بیشتر به سود خود اهمیت دادند تا سلامت پری.»
«متیو پری» که بیش از همه برای بازی در نقش «چندلر بینگ» در سریال محبوب «فرندز» شناخته میشود، در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳ در سن ۵۴ سالگی به دلیل تأثیرات حاد کتامین درگذشت. او سالها با اعتیاد شدید دستوپنجه نرم کرده بود و در خاطراتش با عنوان «دوستان، عشقها و آن چیز وحشتناک بزرگ» (۲۰۲۲) نوشته بود: «من باید مرده باشم.»