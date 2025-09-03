میوه ای که برای درمان یبوست و تقویت کبد معجزه می کند

شلیل یکی از میوه‌های تابستانی است که به نام نکتارین یا هلوی بدون کرک هم شناخته می‌شود، شلیل در واقع گونه‌ای از هلو با ژن مغلوب است که میوه‌های بدون کرک تولید می‌کند و از دیگر انواع این میوه می‌توان به شلیل شبرنگ یا شلیل شفترنگ، شلیل انجیری، شلیل شمس، شلیل سفید، شلیل قرمز، شلیل مغان و شلیل رد گلد اشاره کرد. همچنین این میوه حاوی ویتامین‌ها، مواد معدنی و مواد مغذی بوده و از همین رو خواص و فواید فراوانی برای سلامت بدن دارد.

شلیل از منظر طب ایرانی

مزاج آن سرد و تر است و مناسب افراد گرم مزاج است و تشنگی و حرارت در بدن را کاهش می‌دهد، همچنین در درمان یبوست، تقویت کبد و تصفیه خون مؤثر است و برای کسانی که لاغر خشکیده و نحیف هستند سودمند می‌باشند؛ اما حتی در همین افراد اگر معده رطوبت غیرطبیعی داشته باشد مصرف آن‌ها بی‌زیان نیست و می‌تواند رفلاکس و نفخ و آبریزش دهان را افزایش دهد.

دو ساعت پیش و پس از این میوه نوشیدنی یا غذای آبکی مصرف نشود و تا جایی که ممکن است جایگزین یک وعده غذا شود یا به عنوان یک میان‌وعده غذایی مصرف گردد؛ انیسون، زنیان، زیره، روغن زیتون و عسل مصلح و بهبود دهنده مزاج شلیل هستند.

خواص شلیل برای زنان باردار

شلیل سرشار از ویتامین‌ها و مواد مغذی است و به همین دلیل یک گزینه مناسب برای تغذیه خانم‌های باردار است، شلیل همچنین می‌تواند عملکرد سیستم گوارشی زنان باردار را بهبود داده و جذب مواد مغذی را افزایش دهد.

خواص شلیل برای نوزادان

شلیل حاوی مقادیر بالایی از فیبر است که می‌تواند به دستگاه گوارش کودک کمک کند. شلیل همچنین دارای مقدار کمی ویتامین A و ویتامین C است که این ویتامین‌ها به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می‌کنند. از زمانی که کودک آماده خوردن شلیل شد، پوست شلیل را جدا نکنید زیرا پوست شلیل حاوی مقادیر زیادی کاروتنوئید است که کارتنوئید در بدن ما به ویتامین A تبدیل شده و به عنوان یک آنتی‌اکسیدان قوی عمل می‌کند که باعث سلامت بدن کودک خواهد شد. اما توجه داشته باشید که برای نوزادان باید پوست شلیل را گرفته و میوه را در اندازه‌های کوچک و باریک برش بزنید زیرا پوست شلیل ممکن است باعث خفگی نوزاد شود.

خواص شلیل برای جلوگیری از سرطان

شلیل یک منبع از ویتامین‌هایی مانند ویتامین C و ویتامین A و پلی فنول‌های دیگری است که عملکردی مانند آنتی‌اکسیدان‌ها دارد. آنتی‌اکسیدان‌های موجود در شلیل از بدن در مقابل اثرات رادیکال‌های آزاد موجود در بدن که می‌توانند منجر به آسیب DNA شود محافظت می‌کنند. یکی از علل بروز سرطان آسیب دیدن DNA است و شلیل با جلوگیری از این اتفاق می‌تواند موجب کاهش احتمال خطر ابتلاء به سرطان می‌شود. مطالعات نشان داده‌اند که آنتی‌اکسیدان‌های شلیل در مبارزه با سرطان‌های دهان و رحم مؤثر هستند. بنابراین یکی از خواص شلیل جلوگیری از ابتلاء به سرطان است.

خواص شلیل برای درمان یبوست

رفع و درمان یبوست یکی از خواص شلیل است. شلیل سرشار از فیبر است و این فیبر می‌تواند روده را نرم کرده و حرکات روده را افزایش دهد. شلیل همچنین موجب بهبود حرکات روده بزرگ شده و از این طریق از یبوست جلوگیری کرده و آن را درمان می‌کند.

خواص شلیل برای سلامت قلب

از دیگر خواص شلیل می‌توان به تأثیر آن در حفظ سلامت قلب اشاره کرد. شلیل سرشار از پتاسیم و فیبر است که پتاسیم و فیبر در حفظ سلامت قلب مهم هستند. پتاسیم به کنترل فشار خون و حفظ ضربان قلب در دامنه نرمال کمک می‌کند و فیبر موجب کاهش احتمال ایجاد لخته در رگ‌های خونی می‌شود.

خواص شلیل برای کاهش سطح کلسترول بد

از دیگر خواص شلیل این است که می‌تواند موجب کاهش سطح کلسترول بد خون شود. فیبر موجود در شلیل می‌تواند جلوی کلسترول را گرفته و بدن را از دست آن راحت کند. کلسترول از جمله علل بروز مشکلات و بیماری‌های قلبی است و شلیل با کاهش سطح آن می‌تواند به سلامت قلب نیز کمک کند.

خواص شلیل برای تقویت سیستم ایمنی

شلیل سرشار از ویتامین C است و به همین دلیل می‌تواند موجب تقویت سیستم ایمنی و مقابله با بیماری‌هایی مانند برونشیت و سرماخوردگی شود. همچنین شلیل دارای روی است که می‌تواند موجب افزایش تولید آنتی‌بادی شده و سیستم ایمنی را تقویت کند.

خواص شلیل برای بهبود بینایی

شلیل حاوی مقادیر بالایی ویتامین A و بتاکاروتن است و از این طریق سلامت بینایی را تثبیت و از چشم در مقابل صدمات مراقبت می‌کند. شلیل همچنین دارای لوتئین است که برای جلوگیری از گسترش انحطاط لکه زرد چشم مفید و تأثیرگذار است.

خواص شلیل برای پوست صورت

شلیل حاوی مقادیر بالایی از ویتامین C است که می‌تواند موجب افزایش تولید کلاژن شده و از چین و چروک پوست جلوگیری کند و موجب جوان سازی پوست صورت شود. در واقع یکی از خواص شلیل کمک به رفع چین و چروک پوست صورت است.

خواص شلیل خشک

شلیل خشک منبعی غنی از بتاکاروتن است که از خواص آن می‌توان به حفظ سلامت پوست و محافظت از چشم‌ها در برابر عفونت اشاره کرد. شلیل خشک دارای مقادیر بالایی از ویتامین C بوده و از این طریق موجب تقویت سیستم ایمنی بدن شده و برای پیشگیری از سرماخوردگی مفید است. وجود فیبر در شلیل خشک موجب کاهش اشتها و تقویت دستگاه گوارش شده و می‌تواند از این طریق به لاغری و کاهش وزن کمک کند. شلیل خشک حاوی مقادیر بالایی از پتاسیم است که برای درمان فشار خون بالا و حفظ سلامت قلب مفید است.

خواص شلیل برای کاهش وزن

شلیل یک میوه کم کالری است و می‌تواند گزینه مناسبی برای قرارگیری در رژیم‌های کاهش وزن و لاغری باشد. شلیل سرشار از فیبر است و می‌تواند موجب کاهش اشتها و احساس سیری شده و از این طریق از پرخوری جلوگیری می‌کند. علاوه بر این شلیل حاوی ویتامین B کمپلکس است و موجب افزایش متابولیسم و سوخت و ساز شده و به لاغری کمک می‌کند.

با وجود خواصی که شلیل برای لاغری دارد؛ نمی‌تواند به تنهایی سبب شود شما به وزن ایده آل برسید، بلکه لازم است برای رسیدن به وزن مناسب، از یک رژیم غذایی اصولی و سالم، همچون رژیم‌های بهاره غفاری پیروی نمائید. این رژیم‌ها هیچ ماده غذایی را حذف نمی‌کنند و با ایجاد تعادل در مصرف غذاها به شما اجازه می‌دهند، مواد مغذی مورد نیاز خود را از غذا جذب نمائید.

حساسیت و آلرژی به شلیل

شلیل خاصیت‌های بسیاری برای بدن دارد، اما ممکن است برخی افراد به مصرف خوراکی یا موضعی این میوه حساسیت داشته باشند؛ علائم حساسیت به شلیل مشکلاتی مثل خارش دهان و گلو، آبریزش بینی، حالت تهوع و اسهال می‌باشد.