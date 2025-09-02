سال‌هاست شنیده‌ایم که برای حفظ سلامت قلب باید همه غذاهای چرب را کنار بگذاریم. کره، پنیر، روغن‌های دانه‌ای و حتی تخم‌مرغ کامل سال‌ها در لیست «ممنوعه‌ها» بودند. اما پژوهش‌های جدید تصویر متفاوتی را نشان می‌دهند: همه چربی‌ها دشمن قلب نیستند! در واقع، برخی از همان چربی‌های بدی که روزی باید حذف می‌شدند، حالا به‌عنوان همراهان قلب سالم شناخته می‌شوند.

۱. روغن‌های دانه‌ای، متهمان بی‌گناه

کانولا، ذرت یا آفتابگردان بارها زیر تیغ انتقاد رفته‌اند. اما تحقیقات نشان می‌دهد جایگزین کردن آن‌ها با منابع پرچرب اشباع (مثل گوشت قرمز یا کره) کلسترول بد را پایین می‌آورد و خطر بیماری قلبی را کم می‌کند. حتی در برخی مطالعات، روغن کانولا عملکردی بهتر از روغن زیتون داشته است.

۲. لبنیات پرچرب، بازگشت دوباره به سفره

برخلاف باور قدیمی، ماست و پنیر پرچرب لزوماً قلب را بیمار نمی‌کنند. وجود کلسیم و پروبیوتیک‌ها در لبنیات تخمیرشده می‌تواند به فشار خون و سلامت روده کمک کند و در نتیجه به سود قلب تمام شود.

۳. تخم‌مرغ کامل، فراتر از کلسترول

زمانی زرده تخم‌مرغ خط قرمز رژیم‌های قلبی بود. اما امروز متخصصان می‌گویند یک تا دو تخم‌مرغ کامل در روز برای بیشتر افراد بی‌خطر است. نکته مهم این است که آن را با چه چیزی می‌خورید: سوسیس و کره؟ یا سبزیجات و آووکادو؟

۴. سس سالاد پرچرب، کلید جذب ویتامین‌ها

سس‌های بدون چربی اغلب پر از قند هستند. در حالی‌که کمی چربی در سس سالاد به جذب ویتامین‌های حیاتی مثل A و D کمک می‌کند. اگر کمی چربی در سس باعث شود شما سبزیجات بیشتری بخورید، قلبتان از شما تشکر خواهد کرد.

۵. شکلات تلخ، خوشمزه و مفید

شکلات تلخ با درصد بالای کاکائو منبع آنتی‌اکسیدان‌هایی است که فشار خون را کاهش می‌دهند و جریان خون را بهبود می‌بخشند. البته باید در مصرف آن حد نگه داشت: روزانه حدود ۳۰ گرم کافی است.

نتیجه‌گیری

سلامت قلب با حذف کامل چربی‌ها به دست نمی‌آید؛ بلکه با انتخاب درست و تعادل ممکن می‌شود. روغن‌های گیاهی، ماهی‌های چرب، آووکادو و آجیل‌ها بهترین گزینه‌ها هستند. پس دفعه بعد که خواستید همه چربی‌ها را «خط بزنید»، به یاد داشته باشید که بعضی از آن‌ها نه‌تنها بی‌خطرند، بلکه قلبتان را هم خوشحال‌تر می‌کنند.

منبع همشهری آنلاین

