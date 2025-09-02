پیشنهاد ۳۰۰ میلیون تومانی به آترینا فرهمند رتبه اول کنکور علوم تجربی

نتایج نهایی در حالی روز گذشته اعلام شد که از جمع رتبه های برتر کنکور، ۷ دانش آموز خراسانی در میان رتبه های اول تا دهم هستند.

نکته جالب آن هم جایی بود که یک دختر دانش آموز مشهدی، رتبه اول آزمون سراسری در گروه علوم تجربی را کسب کرد و ویدئوی لحظه اعلام نتایج کنکور از او در فضای مجازی خبرساز شد.آترینا فرهمند، این دختر رتبه برتر کنکور علوم تجربی اظهار کرد: من تنها فرزند خانواده و پدر و مادرم هم پزشک هستند.

بعضی‌ها می گویند شغل خانواده ام باعث شده من هم چنین رشته ای را انتخاب کنم اما آن ها از ابتدا می گفتند هر راهی دوست دارم انتخاب کنم.

آن ها حتی ماه های قبل کنکور که سختی ها و تلاشم را می دیدند، اصرار می کردند که این همه فشار لازم نیست و روزهایم را راحت تر بگذرانم ولی علاقه شخصی ام بود که در این راه موفق شوم.

ماجرای پیشنهاد هدیه ۳۰۰ میلیونی برای یک تبلیغ کنکوری

او ادامه می دهد: در این یکی دوماه اخیر که موسسات آموزشی حدس می زدند من و بعضی از دوستانم رتبه برتر شویم سراغ مان می آمدند و به بهانه های مشاوره، بورسیه و... ما را به سمت خودشان می کشاندند.

یکی دوبار برای خودم پیش آمد که ناگهان با من مصاحبه می کردند و نظر معلمان خودشان را از من می پرسیدند تا به عنوان رتبه برتر کنکور اعلام کنم.

من و دوستانم هم در آن لحظه نمی توانستیم چیز دیگری بگوییم. با این ترفندها فیلم هایی از ما تولید می کردند که بگویند ما شاگردان این موسسات کنکوری بودیم.

همین روزهای اخیر هم یک موسسه آموزشی پیشنهاد هدیه ۳۰۰ میلیونی داد تا در برنامه ای بگویم از استادان و کلاس های آن استفاده می کردم.

من هم ابتدا وسوسه شدم اما بعدا تماس گرفتم و گفتم راضی نیستیم چنین کاری کنم.

از شهر و همشهریانم دور نمی شوم

آترینا فرهمند درباره آینده و اهدافش گفت: برخی از مهاجرت و زندگی در کشورهای دیگر می پرسند. ولی من می خواهم دانشگاه علوم پزشکی مشهد را انتخاب کنم.

قطعا کسی که حتی حاضر نیست تا تهران برود و از شهر و همشهریان خودش دور بماند کشور دیگری را انتخاب نخواهد کرد.

منبع فارس

انتهای پیام/