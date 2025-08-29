آب لیمو با زرچوبه

به گزارش همشهری آنلاین، آب لیمو یک راه عالی برای شروع روز شماست. سرشار از ویتامین C است و به دفع سموم کمک می‌کند و در عین حال به اندازه کافی آبرسان نیز هست. افزودن کمی زردچوبه خاصیت پاک کنندگی آب لیمو را افزایش می‌دهد. زردچوبه حاوی کورکومین است، ترکیبی که به دلیل خواص ضدالتهابی و توانایی آن برای تقویت عملکرد کبد شناخته شده است. این نوشیدنی ساده و دلپذیر می‌تواند حمایت لازم را از کلیه‌ها و کبد شما فراهم کند. بر اساس نتایج یک مطالعه در سال ۲۰۱۸، کورکومین ممکن است در درمان اختلالات مزمن کبدی نیز مفید باشد.طرز تهیه: نصف لیموترش را در یک لیوان آب گرم بریزید و کمی زردچوبه به آن اضافه کنید. خوب هم بزنید و با معده خالی بنوشید.

آب زیره

زیره سرشار از آنتی اکسیدان ها و روغن‌های ضروری است که هضم سالم و سم زدایی کبد را تقویت می‌کند. آب زیره به ویژه در دفع سدیم اضافی و احتباس آب موثر است و بار کلیه‌ها را کاهش می‌دهد. همچنین متابولیسم شما را بهبود می بخشد و سلامت کبد را بهبود می بخشد.طرز تهیه: یک قاشق چای خوری زیره را شب قبل در آب خیس کنید. صبح آب را به مدت ۵ دقیقه بجوشانید و صاف کنید و آن را گرم بنوشید.

آب انگور

انگور سرشار از آنتی اکسیدان‌ها و ویتامین C است و برای درمان طبیعی سم زدایی کبد و کلیه عالی است، سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند، از کبد در تجزیه سموم حمایت کرده و به کلیه‌ها در دفع مواد مضر کمک می‌کند. نوشیدن آب انگور با معده خالی می‌تواند به پاکسازی اندام شما کمک کند. بر اساس نتایج مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۲ انجام شد، این میوه به حفظ سطح مطلوب فشار خون و قند خون کمک می‌کند تا اندام‌های دیگر بدن به خوبی کار کنند.طرز تهیه: انگور تازه را با آب مخلوط کنید تا آب میوه درست شود. آن را صاف کرده و اول صبح مصرف کنید.

آب نارگیل

آب نارگیل یک آبرسان طبیعی و یک انتخاب عالی برای سم زدایی کبد و کلیه است. این آب میوه سرشار از الکترولیت ها، به متعادل کردن سطح مایعات بدن کمک می‌کند، که برای عملکرد صحیح کلیه‌ها بسیار مهم است. خواص دیورتیک طبیعی مدر(ادرار آور) آن باعث دفع سموم از کلیه‌ها می‌شود، در حالی که محتوای بالای پتاسیم آب نارگیل از سلامت کبد حمایت می‌کند.طرز تهیه: آب نارگیل تازه را مستقیما از نارگیل بگیرید در غیر این صورت آب نارگیل بسته بندی شده و شیرین نشده استفاده کنید.

چای زنجبیل و نعناع

زنجبیل و نعنا برای قرن‌ها در طب سنتی به دلیل توانایی این دو ماده در تحریک هضم و ترویج سم زدایی استفاده می‌شود. زنجبیل دارای خواص ضد التهابی قوی است و می‌تواند به کبد کمک کند تا سموم را به طور موثر پردازش کند. نعناع برای تسکین معده و بهبود عملکرد کبد شناخته شده است. این دو ماده با هم یک نوشیدنی صبحگاهی فوق العاده و سم زدا درست می‌کنند.طرز تهیه: یک تکه زنجبیل تازه و چند برگ نعناع را به مدت ۵ دقیقه در آب بجوشانید. چای را صاف کرده و صبح آن را گرم میل کنید.

آب شنبلیله

دانه‌های شنبلیله به دلیل توانایی خود در تنظیم سطح قند خون و حمایت از هضم غذا به خوبی شناخته شده‌اند. آب شنبلیله، زمانی که با معده خالی مصرف شود، می‌تواند به پاکسازی کبد و کلیه‌ها با ترویج دفع سموم کمک کند. همچنین به کاهش التهاب و بهبود عملکرد کلی کلیه کمک می‌کند.

طرز تهیه: یک قاشق غذاخوری دانه شنبلیله را یک شب در آب خیس کنید. صبح آب آن را صاف کرده و با معده خالی بنوشید.

