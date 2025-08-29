خبرگزاری کار ایران
رصد توالت‌های عمومی در ژاپن به صورت آنلاین

رصد توالت‌های عمومی در ژاپن به صورت آنلاین
کد خبر : 1679493
شرکت ارائه دهنده توالت و خدمات سرویس بهداشتی در ژاپن، TOTO، سرویسی را راه اندازی کرده که به افرادی که در مکان‌های عمومی با کمبود دستشویی مواجه می‌شوند، امکان می‌دهد با استفاده از تلفن و کد QR، نزدیکترین دستشویی‌ها را پیدا کرده و میزان شلوغی آنها را به صورت لحظه‌ای مشاهده کنند.

ژاپن با معضل صف‌های طولانی پشت توالت‌های عمومی بخصوص برای زنان در ایستگاه‌های شلوغ قطارو سایر مکان‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.

این ماه شرکت TOTO که به خاطر توالت‌های موزیکال و آب پاش‌اش مشهور است، مشتری‌ها را متصل به اینترنت کرده و خدمات جدید کیوآر کد برای رصد توالت‌های خلوت را ارائه کرد.

