پاکسازی کبد بیماری های کبدی را هم درمان می کند؟

دکتر فرزاد روشن ضمیر، متخصص تغذیه و رژیم درمانی می‌گوید: کبد، سم زدای طبیعی بدن است و بدن را از سموم پاک می‌کند و صفرا تولید می‌کند تا از هضم سالم، حمایت کند. یک کبد سالم می‌تواند تقریباً هر چیزی را که فرد با آن روبرو می‌شود سم زدایی کند. هنگامی که کبد بیمار می‌شود، بدن نمی‌تواند مواد سمی را به خوبی فیلتر کند. این می‌تواند طیف گسترده ای علائم از جمله: خارش، زردی پوست، زردی، تورم، مشکلات عروق خونی، سنگ کیسه صفرا، خستگی، حالت تهوع و اسهال را ایجاد کند. نکته قابل توجه اینکه قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی، با گذشت زمان، می‌تواند به کبد آسیب برساند.

بیشترین مواردی که برای سم زدایی کبد استفاده می‌شود، مصرف برخی مکمل‌ها، اصلاح رژیم غذایی، اجتناب از خوردن برخی غذاها، پاکسازی روده با استفاده از تنقیه و… است که البته بسیاری از پزشکان طب رایج معتقدند که کبد نیازی به سم زدایی ندارد و حتی مصرف پاک کننده‌ها ممکن است خطرناک باشد.

پاکسازی کبد: واقعیت یا خیال؟

واقعیت این است که با پاکسازی کبد، بیماری کبد درمان نمی‌شود و این اقدام، نباید جایگزین درمان‌های اصلی شود و فرد مبتلا به بیماری کبدی، نیاز به درمان پزشکی مناسب همراه با تغییر سبک زندگی و رژیم غذایی دارد. برخی شواهد نشان می‌دهد که مکمل‌هایی مانند خار مریم ممکن است سلامت کبد را بهبود بخشد. با این حال، هیچ مدرکی مبنی بر اینکه این مکمل‌ها کبد را سم زدایی کنند یا بتوانند هر بیماری کبدی را درمان کنند، وجود ندارد. همچنین برخی رژیم‌هایی که برای پاکسازی کبد به فرد بیمار تجویز می‌شود، ممکن است با گذشت زمان منجر به کمبود یا سوء تغذیه به ویژه در کودکان، زنان باردار و افراد مبتلا به دیابت و سایر بیماری‌های زمینه ای شود. ناگفته نماند، افراد دارای کبد سالم نیازی به گرفتن رژیم‌های غذایی خاص ندارند و صرفاً خوردن یک غذای متعادل و کامل، رژیم غذایی متنوع و محدود کردن مصرف الکل به حفظ سلامت کبد کمک می‌کند. نکته مهم اینکه مصرف بیش از حد الکل یک عامل خطر برای بیماری‌های کبدی است. همچنین داروهای غیرضروری بدون نسخه به ویژه داروهایی مانند استامینوفن می‌تواند به کبد آسیب برساند.

آیا پاکسازی کبد می‌تواند به کاهش وزن کمک کند؟

شاید برخی از پاک کننده‌های کبد با بهبود سوخت و ساز فرد بتوانند به کاهش وزن کمک کنند. اما هیچ مدرکی برای تایید این ادعا وجود ندارد. در واقع رژیم‌های بسیار کم کالری می‌توانند سبب کاهش متابولیسم بدن شوند. به این دلیل که بدن با جذب آهسته تر مواد مغذی، خود را با دریافت کم مواد غذایی سازگار می‌کند. با این حال، بخش عمده ای از کاهش وزن، مربوط به وزن آب بدن است و زمانی که فرد شروع به غذا خوردن عادی می‌کند، دوباره همان میزان وزن از دست رفته سریع باز می‌گردد. در خاتمه یادآوری می‌کنم، درست است که پرهیز از غذاهای پرچرب و الکل ممکن است به افراد مبتلا به بیماری‌های کبد کمک کند و از درجه بیماری و علائم شان بکاهد، اما پاکسازی کبد با غذا یا ترکیبی از غذاها امکان پذیر نیست.

