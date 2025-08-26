۲۶ اوت روز جهانی سگ است
روز ۲۶ اوت (۴ شهریور) در تقویم جهانی به عنوان «روز جهانی سگ» نامگذاری شده است. این روز فرصتی است تا از سگها، این دوستان وفادار و همدمان همیشگی انسان، قدردانی کنیم و به نقش بیبدیل آنها در زندگی بشر بپردازیم. هدف از نامگذاری این روز فقط تجلیل از سگهای خانگی نیست، بلکه افزایش آگاهی عمومی درباره مشکلات سگهای بیسرپرست و حمایت از حقوق حیوانات نیز هست.
تاریخچه
روز جهانی سگ برای اولین بار در سال ۲۰۰۴ توسط «کالین پیج»، نویسنده و متخصص رفتارهای حیوانات، بنیان گذاشته شد. او این روز را به یادبود اولین سگ خانوادهاش که در سال ۱۹۷۰ به سرپرستی گرفتند، انتخاب کرد. هدف اصلی پیج از این اقدام، آگاهیبخشی درباره اهمیت پذیرش سگها از پناهگاهها و کمک به کاهش جمعیت سگهای بیخانمان بود. از آن زمان، این روز به یک رویداد جهانی تبدیل شده و در بسیاری از کشورها با شور و شوق خاصی جشن گرفته میشود.
نقش سگها در زندگی انسان
رابطه انسان و سگ به هزاران سال پیش بازمیگردد. سگها از همان ابتدا به عنوان حیوانات کاری در شکار، نگهبانی و چوپانی به انسان کمک میکردند. امروزه، این نقشها گستردهتر شده و سگها در زمینههای مختلفی به انسان خدمت میکنند:
سگهای نجات و جستجو: در بلایای طبیعی مانند زلزله و سیل، سگها با حس بویایی قوی خود به پیدا کردن افراد زیر آوار کمک میکنند.
سگهای پلیس و نظامی: در کشف مواد مخدر و مواد منفجره، ردیابی مجرمان و عملیات نظامی نقش حیاتی دارند.
سگهای درمانی: در بیمارستانها و مراکز نگهداری سالمندان، به عنوان درمانگر در بهبود سلامت روانی و کاهش استرس بیماران و افراد سالخورده به کار گرفته میشوند.
سگهای راهنما: برای افراد نابینا و کمتوان جسمی به عنوان همراه و راهنما عمل میکنند و به آنها در انجام کارهای روزمره کمک میرسانند.
همراهان وفادار: سگهای خانگی به عنوان عضوی از خانواده، عشق و شادی بیقید و شرط را به ارمغان میآورند و نقش مهمی در کاهش تنهایی و بهبود کیفیت زندگی افراد ایفا میکنند.