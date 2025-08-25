خبرگزاری کار ایران
ویتامین F چیست و چه فوایدی دارد؟

به گفته یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی، انواع مختلفی از مکمل‌های امگا ۳ در بازار و داروخانه‌ها موجود است که افراد باید متناسب با نیازشان از نوع خاصی از آن استفاده کنند و نکته مهم اینکه مکمل‌های امگا ۳ باید فاقد جیوه باشند و حتماً عبارت فاقد جیوه بر روی بسته‌بندی دارو نوشته شده باشد.

امگا ۳ نوعی اسیدچرب ضروری  است که بدن قادر به تولید آن نیست و باید آن را از طریق غذاهای غنی از این ترکیب یا مکمل‌های دارویی دریافت کرد. این ترکیب در مواد غذایی گیاهی و حیوانی موجود است اما محصولات حیوانی  حاوی میزان بیشتر و قابل جذب تر امگا ۳ هستند. انواع ماهی‌های چرب، منبع غنی از امگا ۳ هستند و انواع دانه‌ها و مغزها همچون شاهدانه، دانه‌ کتان، سویا، زیتون، کانولا و گردو از منابع گیاهی این اسید چرب محسوب می‌شوند.

فواید اسید چرب  امگا ۳

امگا ۳ برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی، ممانعت از لخته شدن خون، رشد سلول‌های مغزی، کاهش تری گلیسیرید خون، تنظیم ضربان قلب، کاهش فشار خون، افزایش HDL یا کلسترول خوب، سلامت مغز و سیستم‌های عصبی به ویژه در افراد مبتلا به MS، کاهش دردهای ناشی از التهاب مفاصل و آرتروز موثر است و به جهت دارا بودن خواص ضدالتهابی می‌تواند مهار کننده بیماری‌های خودایمنی باشد. تحقیقات نشان می‌دهد این اسید چرب باعث افزایش ضریب هوشی نوزادان می‌شود و در افراد سالمند به حفظ ساختار و عملکرد سلول‌های مغزی و افزایش توانایی‌های شناختی و کاهش شدت زوال عقلی کمک می کند. مصرف منظم  این اسید چرب می‌تواند حافظه را تقویت کرده و خطر ابتلا به آلزایمر را کاهش دهد. معمولا به اسیدهای چرب ضروری از جمله امگا ۳ ویتامین F نیز می گویند.

کدام مدل از مکمل‌های امگا ۳ مناسب ترند؟

دکتر محمد امانی متخصص تغذیه و رژیم درمانی می گوید: انواع مختلفی از مکمل‌های امگا ۳ در بازار و داروخانه‌ها موجود است که چندین نوع آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

یک نوع مکمل امگا ۳ به نام High DHA وجود دارد که برای سیستم بینایی، حفظ عملکرد صحیح مغز، عروق سیستم مغزی، جلوگیری از سکته‌های مغزی و کمک به افزایش حالت ارتجاعی عروق توصیه می‌شود.

مکمل دیگری به نام High EPA وجود دارد که بر روی سیستم قلبی-عروقی تاثیر خوبی می‌گذارد، کلسترول را کاهش می‌دهد، سبب پایین آمدن التهاب بدن و کاهش بروز تصلب شرایین می‌شود.

مدل دیگر، مگا امگاست که اغلب  گیاهی و از روغن‌های نباتی تهیه می‌شود و منشا حیوانی ندارد و حاوی امگا۳، امگا ۶ و امگا ۹ می‌باشد. این نوع مکمل باید در بدن به ترکیبات موثر تبدیل شود و چون قدرت تبدیل بسیار مختصر و جذب بسیار پایین است، توصیه به مصرف امگاهای گیاهی نمی‌شود.

مدل دیگر امگا ۳ به صورت شربت استفاده می‌شود و نام آن امگا ۳ اترنیویت با دوز بالای ترکیب موثره امگا ۳ است و برای تقویت سیستم ایمنی بدن، ارتقاء سیستم عصبی و مغزی کودکان و نوجوانان مفید است و البته بزرگسالان هم می‌توانند از آن استفاده کنند.

نوع دیگر، امگا ویژن است که برای سلامت چشم و بیماران دیابتی مکمل خوبی است. با توجه به اینکه مکمل‌های امگا ۳غیرگیاهی اغلب بو و طعم ماهی می‌دهند، نوعی از امگا ۳ در بازار موجود است که طعم ماهی نمی‌دهد و به واسطه اسانس پرتقال تغییر طعم پیدا کرده و برای کسانی که طعم ماهی برای شان ناخوشایند است گزینه مناسبی است. اما نکته مهم اینکه مکمل‌های امگا ۳ باید فاقد جیوه باشند و حتماً عبارت فاقد جیوه بر روی بسته‌بندی دارو نوشته شده باشد.

بهترین زمان مصرف مکمل  

بهترین زمان مصرف مکمل‌های امگا ۳ به همراه یکی از وعده‌های غذایی یا مصرف آن با غذاهای چرب است که اثربخشی بیشتری خواهد داشت. افراد مبتلا به اختلالات خونی، مصرف‌کنندگان آسپرین و وارفارین، بیماران دو قطبی، اشخاص دارای حساسیت به ماهی یا فرآورده‌های حیوانی، بیماران مبتلا به فیبروز کبدی، افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند و افراد دیابتی و مبتلا به مشکلات قلبی باید قبل از مصرف مکمل امگا ۳ حتما با پزشک مشورت کنند.

