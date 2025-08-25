پیام تبریک روز کارمند ۱۴۰۴ + عکس نوشته

جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران را می‌توان آغازگاه نخستین گام شما برای سازندگی دانست.

فرارسیدن روز کارمند و آغاز هفته دولت مبارک

.........

هر آن کس خدمت جانان به جان کرد

به گیتی نام خود را جاودان کرد

روز کارمند مبارک باد

..........

همسرم

امیدواریم همیشه کارمندی خوشحال، خوش خنده، خوش‌رو و خوش‌فکر باشی.

روز کارمند بر تو که عزیزترین من هستی مبارک

..........

در پشت هیچ در بسته‌ای ننشینید تا روزی باز شود.

راه کار دیگری جست جو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید.

روز کارمند بر کارمندان پر تلاش تبریک و تهنیت باد

..........

حضرت حافظ اگر زنده بود بدون شک می‌گفت:

گشت بیمار که چون چشم بست، صبح شد

شیوه تو نشدش حاصل و کارمند بماند

از صدای ناله آلامم گوشی ندیدم بدتر

یادگاری که در این شش روز هفته بماند

روز کارمند مبارک

...........

هر وقت با نهایت بردباری کار مردم را انجام می‌دهی و لبخندشان را به تو هدیه می‌دهند، گویی جهانی متعلق به توست…

تقدیم به همسر عزیزم که خود را شبانه‌روز وقف رفاه و آسایش ما کرده است.

روز کارمند بر تمام کارمندان زحمت کش مبارک

..........

امروز روزی برای تشکر از تک تک تکه‌های پازل خدمت و پیشرفت کشور است. این روز را با تمام احترام خدمت کارمندان عزیز تبریک می‌گوئیم.

روز کارمند بر شما کارمند عزیز و محترم مبارک

...........

روز به نیمه رسیده و تو مثل همیشه همچنان مشغول کاری

و چه کاری زیباتر از یاری رساندن به خلق خدا

دعای خیر همه ما بدرقه راهت...

روزت مبارک همسرم!

...........

پدر نازنینم،

از اینکه در کنار کارمند پرتلاش و وقت‌شناسی مثل شما زندگی می‌کنم، به خود می‌بالم!

امیدوارم همیشه سلامت و موفق باشید.

روزت مبارک مهربانم

...........

بهترین رفیق و شریک زندگی تو

اونیه که این حس رو به تو بده

که تو می‌تونی تو هر زمینه‌ای از زندگی بهترین باشی …

روز کارمند مبارک بهترینم!

............

روز کارمند را به بهترین و منظم‌ترین و با مسئولیت ترین و وقت شناس ترین کارمند دنیا تبریک می‌گویم.

خواهر صبور و مهربانم، روزت مبارک!

...........

امام علی (ع):

کاری که به عهده توست، طعمه نیست، امانتی است که بر گردنت نهاده‌اند.

روز کارمند بر تمام کارمندان فهیم و پرتلاش فرخنده باد

..........

جیب‌های پر پول

مرخصی‌های افتخاری

عنوان‌های نمونه

ارتقای شغلی

و ارباب رجوع صبور براتون آرزو دارم

روز کارمند مبارک

...........

مادر عزیزم، چهارم شهریور ماه «روز کارمند» فرصتی است برای پاسداشت مردان و زنانی که با تکیه بر شرافت و صداقت خویش می‌کوشند تا گامی برای خدمت به دیگران و پیشرفت جامعه بردارند.

روزت مبارک کارمند جان!

..........

برای قدردانی و سپاس از یک سال رنج و زحمت بی دریغ با همه کمبودها و کاستی‌ها از تو سپاسگزارم.

همیشه دوستت دارم و خواهم داشت…

روز کارمند مبارک عشق جانم

..........

موفقیت سازمان‌ها در گرو تلاش و توانمندی نیروهای ماهر، خلاق و مسئولیت پذیری است که همواره می‌کوشند تا در سیر حرکت سازمان به سوی چشم اندازهای تعیین شده، نقش مؤثری ایفا نمایند و بی شک هر تلاش مضاعف و انگیزه افزون، گامی بلند خواهد بود برای نیل به تعالی سازمان و ثمره‌ای شیرین...

برادر نازنینم، روزت مبارک

...........

شاید کارمندها باعث به وجود آمدن کسب و کاری نشده‌اند، اما قطعاً این کارمندِ خوب هست که موجب تداوم و شکوفایی کسب و کاری می‌شود.

کارمندهای خلاق و صبور روزتون مبارک

...........

هر کارمند، سرمایه بی پایان یک مدیر است

قدردان تلاش شما هستیم!

روز کارمند مبارک

...........

فرقی نمی‌کند به چه حرفه‌ای مشغول هستید. وقتی با یک فکر زیبا پشت میز کارتان می‌نشینید و برای خلق «دنیایی زیبا» تلاش می‌کنید، شایسته تقدیر هستید.

روز کارمند مبارک

...........

ضمن عرض تبریک و شادباش به مناسبت روز کارمند، سرافرازی و شادکامی‌تان را در تمامی مراحل زندگی و دوام توفیق خدمت به شهروندان را برای شما آرزو دارم.

دوست نازنینم، لبخندت پایدار و روزت خجسته باد

..........

همکاران ارجمندم

تلاش خالصانه و صادقانه شما آینه وظیفه‌شناسی و پژواک دانایی و تعهد است. خدا را شاکرم که ذخایری، چون شما به ما عطا کرد.

روز کارمند مبارک

انتهای پیام/