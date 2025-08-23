خبرگزاری کار ایران
ایلان ماسک ظاهراً از زاکربرگ خواسته در خرید OpenAI او را همراهی کند
ظاهراً ایلان ماسک در اوایل سال ۲۰۲۵ از مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا خواسته تا در تأمین مالی خرید ۹۷.۴ میلیارد دلاری OpenAI به او کمک کند.

براساس اسنادی که در جریان پرونده حقوقی میان ماسک و OpenAI فاش شده، این پرونده اکنون در دادگاه فدرال ناحیه شمالی کالیفرنیا در جریان است و قاضی اخیراً اجازه داده بود OpenAI شکایت متقابل خود علیه ماسک را پیش ببرد.

طبق گزارشی، OpenAI گفته است وقتی که ماسک و xAI به‌دنبال تشکیل گروهی از سرمایه‌گذاران برای تأمین‌مالی خرید این شرکت بوده‌اند، آنها با نامه‌ای رسمی از زاکربرگ نیز دعوت کرده‌اند. بااین‌حال، طبق اسناد ارائه‌شده، نه زاکربرگ و نه متا آن نامه را امضا نکرده‌اند.

در این اسناد همچنین گفته شده که متا «هزینه‌های بسیار زیادی برای توسعه قابلیت‌های هوش مصنوعی خود صرف کرده» و با ارائه بسته‌های حقوقی بالای ۱۰۰ میلیون دلار به پژوهشگران برجسته هوش مصنوعی، تلاش کرده کارکنان OpenAI را به خدمت بگیرد.

