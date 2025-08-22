لبوبو نامی است که این روز‌ها هم در دنیای واقعی و هم در فضای دیجیتال سر و صدای زیادی به پا کرده است.

عروسک‌های فیزیکی این شخصیت توسط شرکت چینی پاپ مارت به یکی از بزرگ‌ترین ترند‌های صنعت اسباب‌بازی تبدیل شده‌اند. در کنار آن، توکن LABUBU نیز به‌عنوان یک دارایی دیجیتال وارد بازار رمزارز‌ها شده و رشد قیمتی خیره‌کننده‌ای را تجربه کرده است. اما آیا سرنوشت این توکن نیز مانند عروسک‌هایش خوش‌اقبال خواهد بود؟

بر اساس گزارش‌های مالی نیمه اول سال ۲۰۲۵، فروش سری هیولا‌ها که لبوبو ستاره اصلی آن است به ۴٫۸۱ میلیارد یوان، معادل حدود ۶۷۰ میلیون دلار رسید.

این رقم برابر با ۳۴٫۷ درصد از کل درآمد شرکت پاپ مارت بود. سود خالص شرکت در همین بازه حدود ۴۰۰ درصد رشد داشت و به حدود ۶۳۶ تا ۶۹۰ میلیون دلار رسید.

همچنین رشد درآمد کل شرکت در نیمه اول سال نسبت به سال قبل ۲۰۴ درصد گزارش شد. این عروسک‌ها سازنده خود را وارد لیست ۱۰ جوان پولدار چینی کردند.

به بیان ساده، عروسک‌های لبوبو نه تنها یک پدیده فرهنگی و اجتماعی شده‌اند، بلکه موتور اصلی رشد و سودآوری شرکت پاپ مارت و سازنده آن محسوب می‌شوند.

بر اساس داده‌های کوین مارکت کپ مشخصات فعلی توکن LABUBU نشان می‌دهد که قیمت آن ۰.۰۰۸۴۳۱ دلار است و از زمان راه‌اندازی بیش از ۸۸۹۱ درصد رشد داشته است.

ارزش بازار آن ۸.۴۱ میلیون دلار برآورد می‌شود و حجم معاملات ۲۴ ساعته به ۶.۹۲ میلیون دلار رسیده است. عرضه در گردش این توکن ۹۹۷.۷۴ میلیون واحد است. این توکن در اکثر صرافی‌ها لیست شده، اما هنوز وارد صرافی بایننس نشده است.

رشد خیره‌کننده قیمت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران اولیه سود چشم‌گیری به دست آورده‌اند. همچنین نسبت حجم معاملات به ارزش بازار که حدود ۸۲ درصد است بیانگر نقدشوندگی مناسب است.

توکن LABUBU با افزایش بیش از ۸۰۰۰ درصد، از زمان راه‌اندازی عملکرد بسیار درخشانی داشته است؛ چیزی که در هیچ کسب‌وکار فیزیکی نمی‌توان به این سرعت یافت.

در مقابل، فروش عروسک‌های لبوبو با رشد پایدار و تدریجی، اما در مقیاس میلیارد دلاری ادامه دارد. از منظر اندازه بازار، عروسک‌های فیزیکی تنها در نیمه اول ۲۰۲۵ بیش از ۶۷۰ میلیون دلار درآمد ایجاد کرده‌اند، در حالی که ارزش بازار توکن LABUBU حدود ۸٫۴۱ میلیون دلار است.

این تفاوت نشان می‌دهد که مقیاس اقتصادی محصولات فیزیکی بسیار بزرگ‌تر است. در زمینه سودآوری و پایداری، با این که پاپ مارت از فروش عروسک‌ها سود عملیاتی و پایدار به دست می‌آورد، اما فرصت‌های سودآوری توکن برای سرمایه‌گذاران با توجه به نوسانات بازار می‌تواند وسیع باشد.

به نظر می‌رسد لبوبو در دنیای واقعی خوش‌اقبال‌تر از دنیای دیجیتال است؛ با این حال، سرمایه‌گذاران اولیه توکن لبوبو بسیار خوش‌اقبال‌تر بودند.

