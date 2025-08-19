شستشوی بینی با آب نمک؛ مضر یا مفید؟

سید علی جواد موسوی گفت: برخلاف برخی باورهای رایج در فضای مجازی، استفاده از آب شیر برای شستشوی بینی هیچ‌گونه ضرری ندارد، اما استفاده از آب نمک یا سرم فیزیولوژی به دلیل خاصیت ضدباکتری نمک، تأثیر بیشتری در کاهش التهاب و پاک‌سازی مجاری تنفسی دارد.

این فوق تخصص ریه، درباره خطرات احتمالی استنشاق آب معمولی، افزود: چنین ادعایی صحت ندارد. بینی انسان به طور طبیعی محل زندگی انواع میکروب‌ها است که در حالت عادی با بدن در تعادل هستند. اما در شرایطی مانند استرس یا ضعف ایمنی، این میکروب‌ها ممکن است فعال شده و باعث بیماری شوند.

موسوی با بیان اینکه استفاده از آب شیر برای شستشوی بینی هیچ اشکالی ندارد، ادامه داد: آب نمک یا سرم فیزیولوژی به دلیل دارا بودن نمک، خاصیت ضدباکتری دارد و می‌تواند در کاهش التهاب ناشی از میکروب‌ها یا مواد آلرژی‌زا در راه‌های هوایی بسیار مؤثر باشد. این نوع شستشو به ویژه در افراد مبتلا به آلرژی یا عفونت‌های مزمن بینی توصیه می‌شود.

وی اظهار کرد: استفاده از آب نمک یا سرم فیزیولوژی به صورت متعادل و با روش صحیح، یکی از راه‌های مؤثر برای حفظ سلامت مجاری تنفسی فوقانی است؛ اما اینکه آب شیر به‌تنهایی مضر باشد، ادعایی نادرست و غیرعلمی است.

منبع مهر

انتهای پیام/