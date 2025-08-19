راهکار ساده برای عدم تحمل لاکتوز
شیر و ماست را با مصلح آن میل کنید تا به هضم و جذب مواد مغذی کمک کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: برای بهرهمندی حداکثری از فواید لبنیات، بهتر است شیر و ماست را با مصلح آن میل کنید تا به هضم و جذب مواد مغذی کمک کنند.
ت، لبنیات، از دیرباز جایگاه ویژهای در سبد غذایی ما داشتهاند و به عنوان منبع غنی از پروتئین، کلسیم و ویتامینها شناخته میشوند اما آیا تمام فراوردههای لبنی به یک اندازه مفیدند؟ چگونه میتوانیم از فواید این گروه غذایی بهرهمند شویم و از عوارض احتمالی آن در امان بمانیم؟
منصور رضایی، دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به این پرسشها پاسخ داده و نکات ارزشمندی را درباره بایدها و نبایدهای مصرف لبنیات ارائه کرد.
لبنیات با مصلح میل شود
رضایی با اشاره به محتوای غنی لبنیات از آب، املاح و پروتئین، تاکید کرد: برای بهرهمندی حداکثری از فواید لبنیات، بهتر است شیر و ماست را با مصلح آن میل کنید. این یعنی ترکیباتی که به بهبود هضم و جذب مواد مغذی کمک میکنند. به عنوان مثال، شیر را با خرما یا موز میل کنید (شیرموز) یا اینکه کمی زردچوبه یا فلفل به شیر اضافه کنید، میتواند به تعدیل مزاج آن کمک کند.
ماست انتخابی هوشمندانه
یکی از نکاتی که رضایی به آن اشاره کرد، نقش ماست در پیشگیری از اسهال مسافرتی است و افزود: اگر قصد سفر دارید، حتماً ماست را در سبد غذایی خود بگنجانید. در مورد روغنهای حیوانی، نیز روغن کرمانشاهی یا روغن زرد بهترین است. روغن دنبه، تنها برای افرادی که فعالیتهای بدنی سنگین مانند کارهای کشاورزی و ساختمانی انجام میدهند، مفید است.
راهکارهای هوشمندانه برای عدم تحمل لاکتوز
رضایی برای افرادی که از عدم تحمل لاکتوز رنج میبرند، توصیه کرد: افرادی که از عدم تحمل لاکتوز رنج میبرند، مصرف دوغ کفیر و ماست کفیر میتواند راهگشا باشد. این فراوردهها به دلیل فرآیند تخمیر، لاکتوز کمتری دارند و راحتتر هضم میشوند.
این افراد میتوانند به جای شیر ساده، شیرمیوه مصرف کنند یا مصرف شیر را از مقادیر کم شروع کرده و به تدریج میزان آن را افزایش دهند تا بدنشان به تدریج به لاکتوز عادت کند.
شیر و پنیر محلی، توصیه نمیشود
در حالی که بسیاری از ما تصور میکنیم شیر و پنیر محلی سالمترند، رضایی نظر دیگری دارد و در این رابطه گفت: جوشاندن شیر فلهای در منزل، کیفیت آن را کاهش میدهد. در کارخانهها، شیر با فشار، خلاء و دما پاستوریزه میشود که روشی علمیتر و بهداشتیتر است.
بنابراین، شیر فلهای را فقط از جای مطمئن تهیه کنید و در مجموع، شیر و پنیر محلی را توصیه نمیکنم. این موضوع نشان میدهد که گاهی اوقات، آنچه سنتی مینامیم، لزوماً بهترین نیست.
هشدارهایی درباره کشک، بستنی و ریفلاکس
وی در ادامه صحبتهایش به دیگر فراوردههای لبنی که در مصرف آنها باید احتیاط کرد، اشاره کرد و افزود: کشک به دلیل شور بودن، میتواند باعث دفع کلسیم از بدن شود. بستنی حاوی قند و چربی زیادی است و باید در مصرف آن اعتدال را رعایت کرد.
این متخصص تغذیه خاطرنشان کرد: برای افراد مبتلا به ریفلاکس، توصیه میشود که حجم غذا را کاهش داده و تعداد وعدههای غذایی را افزایش دهند. همچنین، محدود کردن مصرف چربی، روغن، شیر پرچرب، چای، قهوه، شکلات، غذاهای چرب و خوراکیهای شور برای این افراد باید محدود شود. با در نظر گرفتن این نکات تخصصی و کاربردی میتوانیم با آگاهی بیشتری لبنیات را در رژیم غذایی خود جای دهیم و از فواید بیشمار آنها به شکلی هوشمندانه بهرهمند شویم. سلامتی شما، اولویت ماست.