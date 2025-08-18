اگر کبدچرب دارید این چاشنی چربی سوز را مصرف کنید
به گفته استادیار دانشکده طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اگر با چاقی، چربی خون بالا یا کبد چرب درگیر هستید، بهجای آبغوره، گرد غوره یا ترشیهای معمول، از لیموعمانی خشک کامل در خورشها و غذاهای آبکی استفاده کنید.
بهترین نوع لیموعمانی در بندرعباس، میناب، جهرم و شیراز پرورش مییابد. از پودر لیموعمانی در بیشتر خوراکهای تند و پرادویه خلیجی استفاده میشود. لیموعمانی از نظر طب سنتی خنککننده بوده و میتواند گرمی و التهاب غذاهای تند و تیز را خنثی کند و در ضمن مقوی معده، ضدنفخ، صفرابر و اشتهاآور خوبی است. در منابع طب سنتی گفته شده است هر چه لیموعمانی درشتتر و تیرهتر باشد از مرغوبیت و کیفیت بالاتری برخوردار است. بد نیست بدانید لیموعمانی تازه خشکشده بیشتر به رنگ خردلی و بسیار ترشمزه است.
چرا پوست و دانههای تلخ لیموعمانی مفیدند؟
دکتر مجید انوشیروانی، پزشک متخصص طب سنتی در گفتوگو با خبرآنلاین میگوید: برخلاف باور عامه مردم که در هنگام استفاده از لیموعمانی فقط از پرکها و بافت داخل میوه استفاده کرده و پوست و دانههای این میوه را دور میاندازند، باید بدانند که پوست و دانههای داخل لیمو ارزش زیادی دارد و حتماً لیموعمانی را با پوست و دانههایش آسیاب کنند و بخورند!
طبق گزارههای طب ایرانی و پژوهشهای نوین، مواد تلخ موجود در لیموعمانی و برخی گیاهان دارویی، چند عملکرد سودمند دارند. از جمله اینکه ترشح صفرا و آنزیمهای گوارشی را افزایش میدهند. موجب تقویت معده و بهبود حرکات آن میشوند. هضم چربیها و قندها را تسهیل میکنند. به کاهش اشتهای کاذب کمک کرده و در تنظیم قند خون نقش داشته و از تجمع چربی در کبد جلوگیری میکنند.
در طب ایرانی، این تلخیها، سوءمزاج سرد و تر کبد و معده را اصلاح کرده و به بازگشت تعادل گوارشی کمک میکنند. بنابراین اگر با چاقی، چربی خون بالا یا کبد چرب درگیر هستید، بهجای آبغوره، گرد غوره یا ترشیهای معمول، از لیموعمانی خشک کامل در خورشها و غذاهای آبکی استفاده کنید.
مصرف چای و سنبلالطیب با لیموعمانی
لیموعمانی در مقایسه با لیموترش خواص یکسانی دارد و پس از خشک شدن ۷۰ تا ۸۰ درصد خواص آن باقی میماند به جز ویتامین C که مقدار آن در لیموی تازه بیشتر است و به دلیل خاصیت آنتیاکسیدانی، ضد سرطان شناخته شده است.
مطالعات نشان داده، دمکرده لیموعمانی همراه چای و گلگاوزبان در کاهش فشار، چربی و کلسترول خون مؤثر است و میتواند از تصلب شرایین جلوگیری کرده و گرفتگی عروق را بهبود بخشد. افراد سالم میتوانند آن را با عسل یا نبات مصرف کنند و توصیه میشود بیماران قلبی از لیموعمانی یا پودر آن در انواع سالادها استفاده کنند.
متخصصان طب سنتی بر این باورند که بهتر است در غذاها به همراه لیموعمانی از نمک نیز استفاده شود، زیرا نمک خاصیت ضدمیکروبی دارد و میتواند به پاکسازی بدن کمک کند. همچنین دم کردن لیموعمانی به همراه گیاهانی مانند سنبلالطیب میتواند بهعنوان یک دمنوش آرامشبخش قبل از خواب مصرف شود.
با توجه به اینکه لیموعمانی حاوی ترکیبات تلخ است و غلظت این تلخی در خشک شدن و تخمیر بیشتر میشود، برخی افراد از تلخی لیموعمانی در خورشها و خوراکهایشان گلهمند هستند، بهتر است لیمو را برای مدت کوتاهی در آب خیسانده و آب آن را دور بریزید البته با این کار بخشی از ویتامینهای محلول در آب و خواص درمانی لیموعمانی کاسته میشود.