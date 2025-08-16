هرگز ماهی را با این چاشنی غذایی نخورید!
مزاج گوشت ماهی سرد و تر است و مصلح آن خوراکیهایی با مزاج گرم مثل خرما، عسل، پودر زیره، دارچین، فلفل، خردل و سبزیجات تند همچون آویشن، ترخون، سیر و آب نارنج است. در بسیاری از منابع طب سنتی توصیه به مصرف ماهی با مصلحات یا همان موادی شده که از عوارض احتمالی خوردن ماهی میکاهد.
دکتر سید رضا رضایی دریاکناری، پزشک و پژوهشگر طب سنتی میگوید: ماهی برای سردمزاجان یعنی کسانی که پوست سرد و در کل جنبوجوش کمی دارند یا در مجاورت با هوای سرد دچار سردرد و رخوت میشوند مناسب نیست و باید آن را به همراه خوراکیهای با مزاج گرم مصرف کنند.
دلیل منع مصرف آبلیمو با ماهی چیست؟
مصرف مقادیر زیاد چاشنیهایی چون لیموترش و انواع ترشی به همراه ماهی به دلیل اینکه هر دو طبع سردی دارند بهخصوص برای سردمزاجان توصیه نمیشود. چون ضمن ایجاد بیحالی، ضعف و هضم سخت غذا سبب تشدید بیماریهای سرد میشود. در این میان بهترین چاشنی ماهی، آب نارنج و سیر است که هم فواید بیشمار و هم طبع گرمی دارند. از مصلحات ماهی میتوان به خرما، گردو، عسل، روغن بادام شیرین، کنجد، زنجبیل، آویشن یا ادویهجات با طبع گرم اشاره کرد.
گرمیجات منجر به کاهش سردی و رطوبت ماهی شده و آب نارنج با خاصیت برندگی، هضم ماهی را راحت میکند. مصرف چنین مصلحاتی همراه ماهی و هنگام شب نسبت به سایر ساعات، بیشتر توصیه شده، زیرا شب سردتر است. نمک زدن به ماهی تا حدودی لازم است، زیرا مزاج نمک گرم و اصلاحکننده بوده اما تشنگیآور است و برای رفع آن مصرف کمی سرکه یا مواد ترش خوب است.
گرمیجات، همیشه برای تقویت جنسی مناسب نیستند
گوشت ماهی بدون مصرف مصلح برای افراد با مزاج سرد و تر یا افرادی که معده و مغز سرد و تر دارند، زیانآور است اما برای افراد با مزاج گرم و خشک بسیار مفید بوده و به تقویت قوا و مایعات جنسی کمک میکند. این باور که خوردن گرمیجات به تقویت بدن یا قوای جنسی منجر میشود، همیشه درست نیست. ماهی به علت اثر تعدیلکنندگی برای مزاجهای گرم، میتواند با کاهش تحریکپذیری بیشازحد، هنگام عمل جنسی مؤثر باشد.
در هنگام مصرف ماهی، آب نخورید
مصرف انواع ماهیها بهصورت کبابی یا بخارپز یا غذاهایی که با ماهی تهیه میشود همچون قلیه ماهی و ماهی شکمپر میتواند مزاج بدن را متعادل سازد. کبابی کردن ماهی روی آتش بهترین روش پخت ماهی است، زیرا از رطوبت آن میکاهد. حین مصرف ماهی تا دو ساعت بعد از آن نباید آب نوشیده شود، زیرا رطوبت آن را زیاد و هضم را سخت میکند.
بهترین بخش ماهی و علت منع مصرف ماهیهای بدبو
معمولاً ماهیهای بزرگ ساکن آبهای شیرین مانند ماهیهای شمال، سردی و تری بیشتری داشته و ماهیهایی که کوچکتر و ساکن آبهای شور و تلخ دریا هستند مانند ماهیهای جنوب، میزان سردی و رطوبت کمتری دارند.
بهترین بخش بدن ماهی، نزدیک دم یا بالههای ماهی است، زیرا این بخشها حرکت بیشتر و رطوبت کمتری تولید میکند. ماهیهایی که گوشت آنها بوی خوبی ندارد خیلی مرغوب نیستند و اخلاط و مواد نامرغوبی بر اثر هضم آنها در بدن ایجاد میشود.