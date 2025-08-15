هزینه خرید دیش استارلینک برای کاربران جدید نصف شد

استارلینک به‌تازگی اعلام کرده است که مشتریان جدید اینترنت ماهواره‌ای در ایالات متحده، برای خرید دیش استاندارد هزینه کمتری پرداخت می‌کنند. علاقه‌مندان حالا می‌توانند تنها با پرداخت مبلغ ۱۷۵ دلار به‌جای ۳۴۹ دلار، صاحب یک دیش استاندارد شوند.

قیمت استارلینک و هزینه راه‌اندازی در ۲۰۲۵

یکی از بزرگ‌ترین شکایت‌های علاقه‌مندان به اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، هزینه اولیه بالای این سرویس به‌دلیل گیرنده گران‌قیمت آن بوده است. مشتریان تا چندی پیش برای دریافت یک دیش جدید، باید مبلغ ۳۴۹ دلار را به همراه ۱۲۰ دلار هزینه ماهانه اشتراک خانگی نامحدود پرداخت می‌کردند که حتی برای ساکنین ایالات متحده نیز مبلغ نسبتاً بالایی برای اتصال به شبکه محسوب می‌شود. برای مقایسه می‌توان اشاره کرد که خرید یک مودم-روتر خانگی با سرعتی در همین حدود، کمتر از ۱۰۰ یا حتی ۵۰ دلار هزینه در پی دارد و هزینه ماهانه اشتراک اینترنت آن هم تقریباً نصف حق اشتراک استارلینک خواهد بود. البته استارلینک همیشه سعی داشته با ارائه طرح‌های ویژه فروش، هزینه اولیه راه‌اندازی اینترنت ماهواره‌ای خود را کاهش دهد و اخیراً نیز یکی از بزرگ‌ترین تخفیف‌های خود به همین منظور را اعمال کرده است.

ازجمله تلاش‌های استارلینک برای ترغیب مشتریان جدید،‌ ارائه رایگان دیش‌های خود در ماه‌های اخیر بوده است؛ اما این طرح در کنار سایر تخفیف‌ها، معمولاً تنها با خرید یکساله حق اشتراک با قیمت ماهانه ۱۲۰ دلار تنها برای ساکنین برخی از مناطق آمریکا فراهم بوده است و ساکنین سایر ایالت‌ها یا نقاط پرجمعیت دیگر معمولاً به آنها دسترسی نداشته‌اند. اما کاهش قیمت جدید گیرنده‌های اینترنت ماهواره‌ای این شرکت شامل تمامی ایالت‌های پذیرای این سرویس می‌شود و علاقه‌مندان حالا می‌توانند تنها با پرداخت مبلغ ۱۷۵ دلار به‌جای ۳۴۹ دلار، صاحب یک دیش نسخه استاندارد شوند. البته تخفیف گفته شده تنها برای مشتریان جدید فعال خواهد بود و افرادی که قبلاً از خدمات استارلینک استفاده کرده باشند، نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند. همچنین مشخص نیست که تخفیف ۵۰ درصدی دیش‌ها تا چه زمانی برقرار می‌ماند و تاریخ دقیقی برای خاتمه طرح، اعلام نشده است.

در کنار کاهش هزینه خرید تجهیزات، قیمت برخی از اشتراک‌های استارلینک هم کاهش پیدا کرده است؛ البته به شرطی که کاربر در نواحی دارای پهنای باند اضافه حضور داشته باشد. مشترکین درصورت سکونت در نواحی کم تقاضا، می‌توانند برای طرح مسکونی استاندارد با سرعت دانلود بین ۱۵۰ الی ۲۵۰ مگابیت ۹۹ دلار به‌جای ۱۲۰ دلار پرداخت کنند. همچنین طرح رزیدنتال لایت با سرعت ۴۰ تا ۱۳۵ مگابیت‌برثانیه هم از ۸۰ دلار به ۶۵ دلار در ماه، کاهش پیدا کرده است. ناگفته نماند که مشترکین طرح لایت در اولویت پایین‌تری نسبت به مشتریان استاندارد یا سازمانی قرار دارند و در ساعات اوج ترافیک، احتمال کاهش سرعت آنها در مقایسه با دیگر کاربران بیشتر خواهد بود.

بررسی اخیر نشان می‌دهد که میانه سرعت دانلود کاربران استارلینک در سه‌ماهه سال جاری میلادی به ۱۰۵ مگابیت‌برثانیه رسیده و این رقم برای آپلود هم ۱۵ مگابیت اعلام شده است. همچنین باید توجه داشت که ساکنین نقاط پرتراکم معمولاً با افت سرعت بیشتری در ساعات اوج ترافیک مواجه خواهند شد و ارقام ثبت شده توسط آنها با حد میانه مورد اشاره، تفاوت محسوسی دارد.

در چنین شرایطی، اگر دسترسی به اینترنت کابلی مخصوصاً از نوع فیبر نوری برقرار باشد، خرید اینترنت ماهواره‌ای چندان منطقی نخواهد بود. برای مثال شرکت اسپکتروم اقدام به ارائه سرویس فیبرنوری با سرعت ۶۰۰ مگابیت بر ثانیه با هزینه تنها ۸۰ دلار در ماه به کاربران آمریکایی می‌کند که عملکرد بسیار به‌صرفه‌تر و پایدارتری دارد. همچنین سرویس‌های دیگری مثل Fiber گوگل هم برای سرعت‌های بیشتر از یک گیگابیت در دسترس هستند که خرید اشتراک استارلینک را غیرمنطقی جلوه می‌دهند؛ اما دیش‌های استارلینک همچنان بهترین گزینه برای نقاط دورافتاده و به دور از شبکه کابلی یا وسایل نقلیه قابل سکونت مانند قایق‌ها، کاروان‌ها و علاقه‌مندان به سفر و زندگی در طبیعت هستند.

منبع دیجیاتو

