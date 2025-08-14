ارزانترین مکمل کلسیمی را بشناسید
به گفته یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی، خوردن پوسته تخم مرغ به عنوان ارزان قیمت ترین مکمل کلسیمی، بیخطر و مفید است. پوسته تخم مرغ تقریباً ۴۰ درصد کلسیم دارد و نصف آن میتواند کلسیم مورد نیاز روزانه بزرگسالان را تامین کند.
دکتر فرزاد روشن ضمیر، متخصص تغذیه و رژیم درمانی میگوید: دریافت کلسیم کافی از غذا برای اکثر افراد آسان است با این حال برخی به دلیل رژیمهای غذایی محدود یا مصرف کم لبنیات، نمیتوانند نیاز روزانه خود را به کلسیم برآورده کنند. برای این افراد منابع ارزان قیمت کلسیم مانند پوسته تخم مرغ میتواند مفید باشد.
پوسته سخت بیرونی تخم مرغ عمدتاً از کربنات کلسیم به همراه مقدار کمی پروتئین و سایر ترکیبات عالی تشکیل شده است. پوسته تخم مرغ تقریباً ۴۰ درصد کلسیم دارد و نصف آن میتواند کلسیم کافی به میزان ۱۰۰۰ میلیگرم برای نیاز روزانه بزرگسالان را تامین کند.
جذب کلسیم پوسته تخم مرغ از مکملهای کلسیم بیشتر است
مطالعات روی موشها و خوکها تایید کرده اند که پوسته تخم مرغ منبع غنی کلسیم است و به اندازه کربنات کلسیم خالص قابلیت جذب دارد. حتی برخی معتقدند که جذب آن بهتر از مکملهای کربنات کلسیم خالص است و حتی ممکن است در کاهش خطر پوکی استخوان از کربنات کلسیم خالص شده موثرتر باشد. مطالعات نشان میدهد که جذب کلسیم از پودر پوسته تخم مرغ در مقایسه با کربنات کلسیم خالص تا ۶۴ درصد بیشتر است.
محققان این اثرات را به پروتئینهای خاصی که در پوسته تخم مرغ یافت میشود نسبت دادهاند. علاوه بر کلسیم و پروتئین، پوسته تخم مرغ حاوی مقادیر کمی مواد معدنی دیگر از جمله استرانسیوم، فلوراید، منیزیم و سلنیوم است که این مواد مانند کلسیم میتوانند در سلامت استخوانها نقش داشته باشند.
اثرات قابل توجه پوسته تخم مرغ بر استخوان و مفاصل
یک مطالعه بر روی زنان یائسه مبتلا به پوکی استخوان نشان داد که خوردن پودر پوسته تخم مرغ همراه با ویتامین دی ۳ و منیزیم به طور قابل توجهی استخوانهای آنها را تقویت میکند.
مطالعه ای دیگر بر روی زنان یائسه هلندی نشان داد که برخلاف کربنات کلسیم خالص، پودر پوسته تخم مرغ، تراکم استخوان گردن را در مقایسه با دارونماها بهبود میبخشد. همچنین مصرف منظم مکملهای حاوی غشای پوسته تخم مرغ میتواند برای مفاصل مفید باشد که البته مطالعات بیشتری برای تاثیر اثربخشی بالقوه آن مورد نیاز است.
خطرات خوردن پوست تخم مرغ
پودر پوست تخم مرغ، بیخطر در نظر گرفته میشود. البته چند نکته وجود دارد که باید به آن توجه داشت. سعی نکنید تکههای بزرگ پوسته تخم مرغ را مصرف کنید، زیرا میتواند به گلو و مری آسیب برساند و فقط آن را به صورت پودر شده به غذا اضافه کنید یا آن را با آب میوه یا آب مخلوط کنید و اگر قصد دارید پودر را برای استفاده بعدی ذخیره کنید بهتر است پوستها را قبل از خرد کردن خشک کنید.
مطالعات حاکی از آن است که پودر پوسته تخم مرغ از بهترین مواد غذایی برای افزودن به مرغ، نان، اسپاگتی، پیتزا و گوشت است. تقریبا دو و نیم گرم پوسته تخم مرغ برای تامین روزانه یک فرد بالغ به کلسیم کافی است و دیگر نیازی به استفاده از مکملهای کلسیم نیست.
پوسته تخم مرغ میتواند به باکتریهایی مانند سالمونلا آلوده باشد. برای جلوگیری از این خطر، حتماً تخم مرغها را قبل از خوردن پوسته آن بجوشانید.
مکملهای طبیعی کلسیم ممکن است، حاوی مقادیری فلزات سمی از جمله سرب، آلومینیوم، کادمیوم و جیوه باشند. با این حال مقدار این عناصر سمی در پوست تخم مرغ معمولاً کمتر از سایر منابع طبیعی کلسیم است و مشکلی ایجاد نمیکند.