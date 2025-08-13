گاوی که رکورددار ملی تولید شیر شد

گاوهای نژاد جیرولاندو به تولید بالای شیر معروف هستند. این نوع گاوها به‌طور متوسط سالانه ۳۶۰۰ لیتر شیر تولید می‌کنند. اما برخی از گاوهای این نژاد، قادر به تولید بیش از ۱۰۰ لیتر شیر در روز هستند.

دامدارهای برزیلی به داشتن این نوع گاوها که در این کشور از آمریکای جنوبی پرورش می‌یابند افتخار می‌کنند. این گاوها معمولا برنده مسابقات تولید لبنیات می‌شوند.

اخیرا در یکی از مسابقات ملی تولید لبنیات در برزیل با شرکت دامدارانی که گاوهای مختلف وارد مسابقه کرده بودند، یکی از گاوها جیرولاندو توانست با تولید ۳۴۳ لیتر شیر، فقط در سه روز، قهرمان و رکورددار این مسابقه شود.

دامداران ماه‌ها وقت خود را صرف آماده‌سازی گاوها برای شرکت در این مسابقه کرده و برای افزایش شیر آنها از رژیم‌غذایی‌ و مکمل‌های مغذی مناسب استفاده می‌کنند. البته استفاده از استروئیدها و برخی مواد ممنوع است و همچنین گاوها باید ۴۸ ساعت قبل از شروع اولین شیردوشی در محل مسابقه حاضر شوند.

دامداران برزیلی به داشتن گاوهای پرشیر مشهورند و البته گران‌ترین گاو دنیا با نام «نلور» و قیمت ۴.۳ میلیون دلار هم در این کشور زندگی می‌کند.

