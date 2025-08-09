تبدیل خودروی ژاپنی محبوب به وانت

چیزی که می‌بینید یک وانت معمولی نیست؛ این یک خودروی سفارشی است که بیش از ۲۰ سال سن دارد و در ابتدا برای نمایشگاه SEMA ساخته شده بود.

این خودروی منحصر به‌ فرد، زندگی خود را به عنوان یک مزدا پروتژ ۵ مدل ۲۰۰۲ (که با نام‌های فامیلا یا ۳۲۳ اف نیز شناخته می‌شد) آغاز کرد، قبل از اینکه این خودرو جای خود را به نسل اول مزدا ۳ بدهد. این خودرو که به طور رسمی Ballistic Unlimited MazdaSpeed TranSport نامگذاری شده بود، برای نمایش در نمایشگاه SEMA سال ۲۰۰۵ در لاس‌وگاس ساخته شد. دو دهه بعد، این خودرو برای یافتن مالک جدید دوباره ظاهر شده است.

لازم به ذکر است که مزدا ۳۲۳ در نسخه سدان، با لقب مزدا گدا در ایران شناخته می‌شود!

تغییرات ظاهری و داخلی خاص

شرکت Pro Design HotRods مسئولیت تبدیل این مزدا را بر عهده داشت و استیشن واگن پنج‌در را به یک وانت دو در با قسمت بار تبدیل کرد. این تغییرات به همین جا ختم نشد؛ این خودرو به یک کیت بدنه عریض از DG Motorsports، یک بال عقب ثابت، یک رنگ سبز سفارشی با گرافیک‌های نارنجی و مجموعه‌ای از رینگ‌های آلیاژی ۱۹ اینچی مجهز شد. مزدا در ابتدا دارای نورپردازی نئون زیر بدنه بود، هرچند که دیگر کار نمی‌کند.

فضای داخلی، اوج سبک تیونینگ دهه ۲۰۰۰ را با روکش سفارشی که جیر خاکستری را با چرم سوراخ‌دار نارنجی ترکیب می‌کند، به نمایش می‌گذارد. همچنین، پنل‌های در فایبرگلاس همرنگ با بدنه، یک سیستم صوتی کلاریون (Clarion)، مجموعه‌ای از صندلی‌های مسابقه‌ای کبرا ایمولا (Cobra Imola) و گیج‌های متعدد بر روی داشبورد دیده می‌شود.

عملکرد فنی و وضعیت فعلی

زیر کاپوت و پوشش موتور کربنی، یک نسخه اصلاح شده از موتور ۲٫۰ لیتری چهار سیلندر مزدا قرار دارد. ارتقاها شامل یک توربوشارژر جدید، رادیاتور سفارشی، اینترکولر، اگزوز و یک سیستم نیتروژن اکسید است که بیشتر فضای قسمت بار عقب را اشغال کرده است.

در حالی که هیچ رقم مشخصی برای اسب بخار اعلام نشده، اما قدرت همچنان به چرخ‌های جلو فرستاده می‌شود. ارتقاهای دیگر شامل یک سیستم تعلیق کویل‌اور و ترمزهای ویلوود (Wilwood) می‌شود.

به گفته فروشنده، خودرو در شرایط بکری نیست و نیاز به مقداری کار دارد، اما ادعا می‌کند که به راحتی قابل بازسازی است. مشکلات شناخته شده شامل نشتی مایعات، محو شدن پوشش شفاف روی کاپوت و فرسودگی عمومی متناسب با سن خودرو است. با این حال، او ادعا می‌کند که خودرو می‌تواند بدون مشکل زیادی به حالت اولیه خود بازگردانده شود.

این مزدای منحصربه‌فرد در حال حاضر با قیمت ۲۸,۹۰۰ دلار در eBay موجود است. برای کسانی که این قیمت را بالا می‌دانند، فروشنده آماده دریافت پیشنهادات قبل از پایان حراجی در تاریخ ۲۶ آگوست ۲۰۲۵ است.

