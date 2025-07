لیمو ترش فواید سلامتی زیادی دارد وبرای قرن هاست انسان‌ها از آن مطلع هستند. دو مورد اصلی، قدرت آنتی باکتریایی و ضد ویروسی شان و توانایی در تقویت سیستم ایمنی بدن است. آب لیمو همچنین به عنوان کمک کننده در کاهش وزن مفید است، زیرا سبب بهبود فرایند هضم در دستگاه گوارش می‌شود و کبد را نیز پاکسازی می‌کند. نوشیدن آب لیمو هر روز صبح راهی عالی برای اضافه کردن لیمو به رژیم غذایی و ارتقا بخشیدن به سلامتی است.

لیمو‌ها حاوی بسیاری از مواد به ویژه اسید سیتریک، کلسیم، منیزیم، ویتامین C. بیوفلاوونوئید‌ها، پکتین و لیمونن هستند که باعث تقویت سیستم ایمنی و مقابله با عفونت می‌شوند. در این مطلب ۱۰ مزیت نوشیدن آب لیمو در هر روز بیان شده است.

چگونه این نوشیدنی (آب ولرم و لیمو ترش) را آماده کنم؟

برای این دستور العمل باید از آب تصفیه شده استفاده کنید و گرم باشد، حتما نباید آب جوش باشد. از آب سرد استفاده نکنید، زیرا بدن شما برای پردازش آن مدت زیادی را صرف خواهد کرد و برای پردازش آب سرد به گرم به انرژی بیشتری نیاز دارد. همیشه در صورت امکان از لیمو‌های تازه یا ارگانیک استفاده کنید و هرگز آب لیمو آماده استفاده نکنید. ۱/۲ لیمو را در یک لیوان بچکانید و اول صبح آن را با معده خالی بنوشید.

۱. به هضم آسان کمک می‌کند

آب لیمو به از بین بردن مواد زائد و سموم بدن کمک می‌کند. با توجه به ترکیب اتمی که دارد بسیار شبیه به بزاق (saliva) و اسید کرونیک گوارشی است، سبب تولید صفرا در کبد می‌شود، اسیدی که برای هضم لازم است. لیمو همچنین سرشار از مواد معدنی و ویتامین‌ها است و به دفع سموم از دستگاه گوارش کمک می‌کند.

مزیت نوشیدن آب لیمو به تسکین علائم سوء هاضمه مانند رفلاکس اسید، آروغ زدن و نفخ شکم کمک می‌کند. انجمن سرطان آمریکا، نوشیدن آب لیمو و آب ولرم را به بیماران مبتلا به سرطان توصیه می‌کنند تا به تحریک حرکات روده کمک کنند.

۲. به عنوان ماده ادرار آور به تصفیه سیستم دفع کمک می‌کند

آب لیمو به از بین بردن مواد زائد کمک می‌کند، زیرا لیمو باعث افزایش میزان ادرار در بدن می‌شود؛ بنابراین، وقتی هر روز صبح آب لیمو می‌نوشید، سموم با سرعت بیشتری آزاد می‌شوند و این به شما در سالم نگه داشتن دستگاه ادراری کمک می‌کند. علاوه بر این، اسید سیتریک موجود در لیمو‌ها در به حداکثر رساندن عملکرد آنزیم‌ها موثر هستند، که این امر باعث تحریک کبد و سم زدایی می‌شود.

۳. تقویت سیستم ایمنی بدن

لیمو سرشار از ویتامین C. است که برای مقابله با سرماخوردگی ایده آل است. علاوه بر این، آنها سرشار از پتاسیم هستند که باعث تحریک مغز و سیستم عصبی می‌شوند. پتاسیم همچنین به کنترل فشار خون کمک می‌کند. اسید اسکوربیک (ویتامین C) که در لیمو‌ها یافت می‌شود دارای اثرات ضد التهابی هستند و برای آسم و سایر علائم تنفسی بسیار مفید می‌باشند.

آب لیمو همچنین جذب آهن را در بدن بهبود می‌بخشد. آهن نقش مهمی در سیستم ایمنی بدن دارد. لیمو‌ها همچنین حاوی ساپونین‌ها هستند که خاصیت ضد میکروبی را از خود نشان می‌دهند و به سرماخوردگی و آنفولانزا کمک می‌کنند. لیمو‌ها همچنین به کاهش مقدار ترشحات دستگاه تنفسی کمک می‌کنند.

۴. سطح pH (اسیدیته) را متعادل می‌کند

لیمو یکی از قلیایی‌ترین مواد غذایی برای بدن است. این روشن است که آنها به خودی خود اسیدی هستند، اما در بدن قلیایی عمل می‌کنند (اسید سیتریک به محض متابولیزه شدن باعث ایجاد اسیدیته در بدن نمی‌شود).

لیمو‌ها به همان میزان اسید سیتریک مانند اسید اسکوربیک، اسید ضعیفی هستند که به راحتی در بدن متابولیزه می‌شوند بنابراین در نتیجه مواد معدنی لیمو‌ها، خون را به حالت قلیایی در می‌آورند. فقط هنگامی که pH بدن اسیدی باشد، بیمار می‌شوید. نوشیدن آب لیمو هر روز صبح می‌تواند به از بین بردن اسیدیته بدن از جمله اسید اوریک در مفاصل کمک کند که این یکی از اصلی‌ترین دلایل درد و تورم است.

۵. پوست را پاکسازی می‌کند

ویتامین C؛ و همچنین سایر آنتی اکسیدان‌ها به کاهش چین و چروک و لکه‌های تیره و مبارزه با رادیکال‌های آزاد کمک می‌کند. ویتامین C. برای پوست‌های سالم و درخشان بسیار حیاتی است، زیرا طبیعت قلیایی آن باعث از بین رفتن برخی از باکتری‌های شناخته شده برای ایجاد آکنه می‌شود.

در حقیقت، لیمو را می‌توان به طور مستقیم بر روی جای زخم یا علائم افزایش سن استفاده کرد تا به کاهش ظاهر آنها کمک کند. از آنجا که آب لیمو باعث دفع سموم از خون می‌شود، می‌توانید پوست خود را از نقص ظاهری و خارجی پاک نگه دارید. ویتامین C. موجود در لیمو‌ها پوست را از درون بدن جوان می‌کنند.

۶. تقویت انرژی و حس و حال روحی

انرژی‌ای که انسان از غذا دریافت می‌کند از اتم‌ها و مولکول‌های آن غذا‌ها حاصل می‌شود. یون‌های دارای بار مثبت با مواد مثبت وارد دستگاه گوارش شده و با یون‌های دارای بار منفی واکنش نشان می‌دهند. لیمو یکی از معدود غذا‌هایی است که حاوی یون‌های بار منفی بیشتر است که هنگام ورود به دستگاه گوارش انرژی بیشتری به بدن می‌دهد.

بوی لیمو همچنین دارای خواص انرژی زا بوده و روحیه را بهبود می‌بخشد. بوی آب لیمو می‌تواند روحیه تان را عوض کند و ذهن تان را پاک کند. در نتیجه، لیمو‌ها می‌توانند به کاهش اضطراب و افسردگی نیز کمک کنند.

۷. روند بهبودی را تقویت می‌کند

اسید اسکوربیک (ویتامین C) که در لیمو‌ها یافت می‌شود فرایند بهبودی را تسریع می‌بخشند. به همین ترتیب، این ماده مغذی اساسی در حفظ سلامت استخوان، بافت‌های پیوند یا همبند و سلامت غضروف مفید است. همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم، ویتامین C. دارای خواص ضد التهابی است. به طور کلی، ویتامین C. یک ماده مغذی اساسی در حفظ سلامتی و درمان فشار‌ها و جراحات است.

۸. نفس را تازه می‌کند

جدا از تازه کردن نفس، لیموترش‌ها در تسکین دندان درد و ورم لثه نیز مفید هستند. به یاد داشته باشید که اسید سیتریک می‌تواند مینای دندان را از بین ببرد، به همین دلیل بهتر است قبل از نوشیدن آب لیمو مسواک بزنید یا کمی صبر کنید و بعد از نوشیدن آن مسواک بزنید. همچنین، می‌توانید پس از اتمام نوشیدن آب لیمو، آب تصفیه شده را غرغره کنید.

۹. سیستم لنفاوی را هیدراته می‌کند

آب لیمو به همراه اب ولرم هر روز صبح از طریق هیدراتاسیون و جایگزینی مایعات از دست رفته در بدن به سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند.

کم آبی عواقب منفی زیادی دارد. این موارد عبارتند از: احساس خستگی یا کندی، تضعیف سیستم ایمنی، یبوست، کمبود انرژی، فشار خون پایین / زیاد، کمبود خواب، عدم تمرکز ذهن و غیره.

۱۰. به کاهش وزن کمک می‌کند

لیموترش سرشار از فیبر پکتین است که تا حدودی اشتها را سرکوب می‌کند. مطالعات نشان داده است افرادی که رژیم قلیایی را دنبل می‌کنند، سریعتر وزن خود را کاهش می‌دهند.

در پایان، نوشیدن آب ولرم و لیمو ترش هر روز برای سلامتی مفید خواهد بود.

