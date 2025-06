ویتامین C یا اسید ال اسکوربیک، ویتامین دیگری است که به عنوان یک آنتی اکسیدان، به جلوگیری از آسیب سلولی و ساخت کلاژن کمک می‌کند.

بدن مقدار زیادی ویتامین C را در سلول‌های پوست ذخیره می‌کند تا از آسیب‌های محیطی محافظت کند. تحقیقات نشان می‌دهد که سطح ویتامین C در پوست‌های آسیب‌دیده توسط خورشید کمتر است. از آنجا که ویتامین C به پوست کمک می‌کند تا رطوبت را حفظ کند، دریافت ناکافی آن ممکن است منجر به کم‌آبی و خشکی سلول‌های پوست از جمله پاشنه پا شود.

از کمبود ویتامین C با عنوان اسکوربوت یاد می‌شود و علائم مختلفی از جمله: کبودی، خشکی پوست، پوسته پوسته شدن، تأخیر در روند بهبود زخم، ترک خوردن پوست، خونریزی در پوست یا اطراف فولیکول‌های مو را در بر دارد.

منابع غذایی غنی ویتامین C عبارتند از: فلفل قرمز و سبز، کیوی، کلم بروکلی، توت فرنگی، پرتقال، کلم پیچ.

