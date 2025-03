سورپرایزهای پیکسار به مناسبت سی سالگی انیمیشن پرطرفدار

دیزنی سی‌امین سالگرد «داستان اسباب‌بازی» را با همکاری‌های جدید و تبلیغات ویژه جشن می‌گیرد.

دیزنی و پیکسار اوایل امسال با شرکت متل برای عرضه محصولات جدید «داستان اسباب‌بازی» همکاری کردند. این محصولات شامل شخصیت‌های محبوب این انیمیشن هستند و طراحی بسته‌بندی آن‌ها از ۳۰ سال خاطره با «داستان اسباب‌بازی» الهام گرفته است. برخی از این محصولات، از جمله مجموعه‌ی تصویری بالا (با قیمت ۲۴.۹۹ دلار)، هم‌اکنون در دسترس هستند و مدل‌های بیشتری در ادامه سال منتشر خواهند شد.

۳۰ سال پیش، یک گاوچران دوست‌داشتنی و یک قهرمان فضایی وارد تاریخ سینما شدند و آغازگر یک تحول در دنیای انیمیشن‌های سه‌بعدی با کیفیت بالا شدند. امروز، دیزنی این نقطه عطف را با مجموعه‌ای از رویدادهای ویژه، از جمله تبلیغات نوستالژیک، محصولات جدید، تجربه‌های ویژه در پارک‌های دیزنی و موارد دیگر جشن می‌گیرد.

در این بهار، دیزنی با برندهایی چون ColourPop، آدیداس و ری‌بن کودکان (Ray-Ban Kids) برای تولید محصولات ویژه‌ی سالگرد همکاری کرده است.

هفته‌ی گذشته، ColourPop اولین مجموعه‌ی خود را با الهام از «داستان اسباب‌بازی» منتشر کرد که شامل پالت‌های رنگی و بسته‌بندی‌هایی است که یادآور شخصیت‌های محبوب این انیمیشن هستند.

مدل‌های عینک آفتابی و طبی ویژه کودکان و بزرگسالان با طرح‌های «داستان اسباب‌بازی» عرضه می‌شوند.

آدیداس نیز محصولاتی را برای طرفداران این انیمیشن در گروه‌های سنی مختلف ارائه خواهد کرد.

سه کتاب جدید با موضوع «داستان اسباب‌بازی» برای بهار و تابستان امسال در دسترس خواهد بود که هم‌اکنون می‌توان آن‌ها را پیش‌خرید کرد:

۱. Pop-Up Peekaboo! Toy Story

۲. The Color of Toy Story: A ۳۰th Anniversary Celebration of Colorscripts and Creativity

۳. ۵-Minute Pixar Stories: ۱۲ Friendship Stories! که شامل یک داستان جدید از «داستان اسباب‌بازی» است.

علاوه بر این، شخصیت‌های هم (Hamm) و رکس (Rex) در نسخه‌ی گیمری که قبلاً فقط در فروشگاه دیزنی چین موجود بودند، اکنون برای اولین بار در DisneyStore.com ایالات متحده نیز عرضه شده‌اند.

دیزنی و متل یک قرارداد چندساله‌ی جهانی جدید برای تولید محصولات ویژه‌ی ۳۰ سالگی «داستان اسباب‌بازی» و همچنین «داستان اسباب‌بازی ۵» امضا کرده‌اند. این همکاری شامل تولید فیگورهای اکشن، وسایل نقلیه، اسباب‌بازی‌های رادیو کنترلی، بازی‌های کودکانه و عروسک‌های پولیشی خواهد بود. برخی از محصولات ویژه‌ی ۳۰ سالگی هم‌اکنون در دسترس‌اند و مدل‌های جدیدی همزمان با انتشار «داستان اسباب‌بازی ۵» در سال ۲۰۲۶ معرفی خواهند شد.

همچنین، بازی UNO نسخه‌ای ویژه‌ی ۳۰ سالگی با قوانین اختصاصی الهام گرفته از «داستان اسباب‌بازی ۵» منتشر خواهد کرد. بازی‌های محبوب دیگری مانند Kerplunk! و Tumblin’ Monkeys نیز به همکاری خود با این مجموعه ادامه خواهند داد.

دیزنی و پیکسار مجموعه‌ای جدید در یوتیوب ویژه‌ی کودکان راه‌اندازی کرده‌اند که شامل بیش از ۱۶۰ محتوای مرتبط با «داستان اسباب‌بازی»، از جمله انیمیشن‌های کوتاه، معرفی شخصیت‌ها و بازی‌های تعاملی است. این محتواها از هم‌اکنون در کانال‌های Disney Kids و Pixar در یوتیوب منتشر شده‌اند.

علاقه‌مندان می‌توانند تمام مجموعه‌ی «داستان اسباب‌بازی» شامل چهار فیلم اصلی، ویژه‌برنامه‌های تلویزیونی و انیمیشن‌های کوتاه را به‌صورت انحصاری در دیزنی+ تماشا کنند.

بازگشت شخصیت‌های «داستان اسباب‌بازی» به دیزنی پارک‌ها: طرفداران می‌توانند وودی، باز لایت‌یر و سایر شخصیت‌های محبوب را در «جشن بهتر با هم: تجلیل از دوستان پیکسار» که تابستان امسال در دیزنی کالیفرنیا ادونچر برگزار می‌شود، ملاقات کنند. علاوه بر این، شخصیت‌های این مجموعه در سرزمین داستان اسباب‌بازی در والت دیزنی ورلد اورلاندو، دیزنی‌لند پاریس، شانگهای دیزنی و هنگ‌کنگ دیزنی‌لند نیز حضور خواهند داشت.

ماجراجویی و هیجان این مجموعه در سال ۲۰۲۶ با انتشار «داستان اسباب‌بازی ۵» ادامه خواهد یافت. در این فیلم، تکنولوژی و اسباب‌بازی‌ها با یکدیگر برخورد می‌کنند. این فیلم به کارگردانی اندرو استنتون (Andrew Stanton)، یکی از اعضای اصلی تیم «داستان اسباب‌بازی»، و کننا هریس (Kenna Harris) ساخته می‌شود.

