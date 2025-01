۶ مکمل موثر برای تقویت مغز

مه مغزی، معمولاً افراد مبتلا به برخی شرایط پزشکی از جمله فیبرومیالژیا، تیروئیدیت‌هاشیموتو، سندرم خستگی مزمن، افسردگی، اختلال طیف اوتیسم، بیماری سلیاک و اختلالات عصبی روانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

عوامل بسیاری از جمله کمبود مواد مغذی در ایجاد مه مغزی نقش دارند؛ از همین رو مصرف مکمل‌ها به بهبود این وضعیت کمک می‌کند.

بر اساس شواهد علمی، مکمل‌های زیر تاحدودی علائم مه مغزی را مهار می‌کنند:

۱. ویتامین D

مطالعات نشان می‌دهد مصرف مکمل‌های ویتامین D سلامت روانی کلی، از جمله خلق و خو، کاهش افکار منفی و علائم اضطراب و افسردگی، را در افراد بهبود می‌بخشد. ویتامین D یک ماده مغذی محلول در چربی است که برای عملکرد سیستم ایمنی، سلامت مغز و... ضروری است. کمبود ویتامین D ممکن است بر سلامت شناختی تأثیر منفی بگذارد و منجر به بروز علائم مه مغزی شود. افرادی که افسردگی یا علائم افسردگی دارند، اغلب علائم مه مغزی مانند ضعف تمرکز و مشکلات حافظه را تجربه می‌کنند.

افراد مبتلا به افسردگی بیشتر در معرض کمبود چندین ماده مغذی از جمله ویتامین D هستند. کمبود ویتامین D نیز با افزایش خطر افسردگی مرتبط است. تحقیقات نشان می‌دهد که مکمل‌های ویتامین D می‌توانند به افزایش سطح ویتامین D و بهبود علائم افسردگی از جمله مه مغزی کمک کنند.

هم‌چنین، یک مطالعه کوچک روی ۴۲ زن یائسه که کمبود ویتامین D داشتند، نشان داد کسانی که روزانه دوز کافی ویتامین D به مدت یک سال دریافت می‌کردند، در آزمون‌های یادگیری و حافظه عملکرد بهتری داشتند.

۲. امگا ۳

مصرف مکمل‌های امگا ۳ برای سلامت مغز مفید است و علائم خاص مه مغزی، از جمله مشکلات توجه و حافظه، را بهبود می‌بخشد و به ارتقای تمرکز، رفع علائم افسردگی و بهبود خلق و خو کمک می‌کند. علاوه بر این، مکمل‌های امگا ۳ در بهبود علائم اضطراب نیز مؤثرند. افرادی که اضطراب را تجربه می‌کنند، بیشتر در معرض مه مغزی هستند؛ زیرا اضطراب می‌تواند بر خلق و خو، تمرکز و حافظه تأثیر منفی بگذارد.

۳. منیزیم

منیزیم یک ماده معدنی ضروری است که در لوبیا، دانه‌ها و اسفناج یافت می‌شود. منیزیم برای بسیاری از عملکردهای ضروری بدن، مانند واکنش‌های آنزیمی، تولید انرژی، عملکرد عصبی و تنظیم فشار خون لازم است. سطوح ناکافی منیزیم در بدن، بر سلامت مغز تأثیر منفی می‌گذارد و منجر به علائم مه مغزی مانند اختلال در تمرکز می‌شود.

کمبود منیزیم در افرادی که استرس دارند، رایج‌تر است و حتی می‌تواند حساسیت به استرس را افزایش دهد. استرس می‌تواند باعث اختلال حافظه، تضعیف تمرکز و علائم اضطرابی شود. حفظ سطوح کافی منیزیم در بدن از طریق مصرف مکمل‌ها به کاهش حساسیت به استرس و در نتیجه بهبود اختلالات شناختی مرتبط با استرس و علائم مه مغزی کمک می‌کند.

۴. ویتامین C

ویتامین C در بسیاری از عملکردهای مهم بدن از جمله سلامت مغز نقش دارد. کمبود ویتامین C با افسردگی و اختلال شناختی مرتبط است و ممکن است بر خلق و خو نیز تأثیر منفی بگذارد. مطالعات نشان می‌دهد که مکمل ویتامین C با بهبود خلق و خوی افراد مبتلا به افسردگی، می‌تواند عملکرد شناختی را افزایش و مه مغزی مرتبط با افسردگی را در آنها کاهش دهد.

۵. B کمپلکس

مطالعات نشان می‌دهد که سطوح ناکافی یا کمبود برخی ویتامین‌های گروه B می‌تواند منجر به علائم مه مغزی مانند مشکلات حافظه، مشکل در تمرکز و ... شود. سطوح ناکافی یا کمبود سایر ویتامین‌های B، از جمله ویتامین B۶ و فولات، ممکن است علائم مه مغزی، از جمله مشکلات تمرکز و حافظه را تشدید کند. مصرف مکمل B کمپلکس با کیفیت بالا به کاهش این علائم کمک می‌کند.

۶. ال تیانین

ال تیانین (L-theanine) ترکیبی است که در چای سبز و سایر گیاهان یافت می‌شود. برخی از مطالعات نشان می‌دهد که مصرف مکمل ال تیانین ممکن است به بهبود هوشیاری ذهنی، واکنش‌های عصبی و حافظه کمک کند، تنش را کاهش و آرامش ذهنی را افزایش دهد. کاهش استرس، بهبود کیفیت خواب و حفظ سلامت شناختی در رفع مه‌آلودگی مغز نقش دارد.

