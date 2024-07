این گزارش که توسط انجمن سرطان پوست منتشر شده، بر لزوم استفاده روزانه از ضد آفتاب با SPF مناسب تأکید می‌کند. قرار گرفتن در معرض اشعه مضر UV خورشید می‌تواند آسیب‌های جدی به پوست وارد کند.

آفتاب سوختگی:

اولین و مشهودترین اثر، آفتاب سوختگی است که با قرمزی، درد، تورم و گاهی تاول همراه است.

در موارد شدید، آفتاب سوختگی می‌تواند منجر به تب، سردرد و لرز شود.

پیری زودرس:

اشعه UVA به عمق پوست نفوذ کرده و باعث تخریب کلاژن و الاستین می‌شود.

این امر منجر به ایجاد چین و چروک، افتادگی پوست، لکه‌های قهوه‌ای و ناهموار شدن پوست می‌شود.

سرطان پوست:

اشعه UVB عامل اصلی سرطان پوست، شایع‌ترین نوع سرطان در جهان است.

انواع مختلفی از سرطان پوست وجود دارد، از جمله کارسینوم سلول سنگفرشی، کارسینوم سلول پایه و ملانوما.

عدم استفاده از ضد آفتاب، خطر ابتلا به all of these cancers را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

آسیب به چشم:

اشعه UV می‌تواند به چشم نیز آسیب برساند و منجر به آب مروارید، دژنراسیون ماکولا و حتی نابینایی شود.

تضعیف سیستم ایمنی:

اشعه UV سیستم ایمنی بدن را ضعیف می‌کند و بدن را در برابر عفونت‌ها و بیماری‌ها آسیب‌پذیرتر می‌کند.

نکات مهم:

حتی در روزهای ابری و زمستان نیز باید از ضد آفتاب استفاده کرد.

ضد آفتاب را باید 20 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض نور خورشید به پوست زد و هر دو ساعت یکبار تجدید کرد.

از ضد آفتاب با SPF 30 یا بالاتر و طیف وسیع محافظت در برابر اشعه UVA و UVB استفاده کنید.

کودکان به طور خاص در برابر آسیب‌های نور خورشید آسیب‌پذیر هستند و باید از ضد آفتاب با SPF 45 یا بالاتر استفاده کنند.

با استفاده روزانه از کرم ضد آفتاب، می‌توانید به طور قابل توجهی از پوست خود در برابر عواقب خطرناک نور خورشید محافظت کرده و از داشتن پوستی سالم و شاداب در سال‌های آینده لذت ببرید.

فراموش نکنید که دور چشم‌ها نیز به محافظت در برابر آفتاب نیاز دارند. از ضد آفتاب‌هایی استفاده کنید که قابلیت استفاده برای دور چشم هم داشته باشد تا دچار حساسیت پوستی و عوارض آن نشوید.

با استفاده منظم از ضد آفتاب، می‌توانید به طور قابل توجهی خطر ابتلا به سرطان پوست را کاهش دهید و از پوستی سالم و شاداب لذت ببرید.

به یاد داشته باشید: پیشگیری همیشه بهتر از درمان است!

