آب سبزیجات یک نوشیدنی سالم و مغذی است که از ترکیب سبزیجات مختلف تهیه می شود. این نوشیدنی راه خوبی برای افزایش مصرف سبزیجات است، زیرا به شما امکان می دهد تا مقدار زیادی از مواد مغذی موجود در سبزیجات را در یک نوشیدنی کوچک دریافت کنید.

آب سبزیجات منبع خوبی از ویتامین ها، مواد معدنی، فیبر و آنتی اکسیدان ها است. این نوشیدنی همچنین می تواند به کاهش وزن، بهبود سلامت پوست و تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کند. آب سبزیجات را می توان به راحتی در خانه تهیه کرد. برای تهیه این نوشیدنی، سبزیجات مورد علاقه خود را به قطعات کوچک خرد کرده و در مخلوط کن ریخته و به مدت چند دقیقه مخلوط کنید تا یکدست شود. آب را صاف کرده و بنوشید.

آب هویج، آب چغندر و آب کرفس آب میوه‌های محبوبی هستند که مصرف می‌شوند، اما آب خیار و کلم در حال تبدیل شدن به یک ماده مقوی جدید برای سلامتی در بین علاقه‌مندان به سلامتی است.

آیا آب خیار و کلم واقعاً به اندازه کافی مفید است که اضافه کردن آن به رژیم غذایی شما را تضمین کند؟ این مقاله به بررسی فواید سلامتی نوشیدن آب خیار و کلم و ارزش غذایی هر دو ماده می پردازد.

نوشیدن آب کلم و خیار فواید سلامتی بسیاری دارد

فواید نوشیدن آب خیار و کلم برای سلامتی

1. سوزش سر دل را برطرف می کند

نوشیدن آب کلم و خیار می تواند به تسکین سوزش سر دل و اسیدیته کمک کند.

آب کلم برای مدت بسیار طولانی برای درمان زخم معده و اسید بیش از حد ناشی از عفونت هلیکوباکتر پیلوری استفاده شده است. مطالعات نشان داده‌اند که خیار دارای اثر خنثی‌کننده‌ای روی اسیدهای معده و یک داروی مفید برای رفلاکس اسید است. بنابراین نوشیدن نصف لیوان آب کلم و خیار می تواند یک درمان عالی برای تسکین فوری اسیدیته باشد.

2. بدن را سم زدایی می کند

خیار و کلم دو سبزیجات سالم و مغذی هستند که می توانند به سم زدایی بدن کمک کنند. خیار به ویژه در از بین بردن سموم انباشته شده در بدن مؤثر است. آب خیار تیمار شده با حرارت نیز به سم زدایی کبد از الکل کمک می کند. علاوه بر این، آب کلم آسیب کلیه ناشی از فلزات سنگین را کاهش می دهد و برای دفع سموم از اندام مفید است. (آب خیار تیمار شده به آب خیاری گفته می شود که قبل از مصرف، با حرارت ملایم تیمار شده است. این کار باعث می شود که برخی از ترکیبات موجود در خیار، مانند لاکتوکارنتین، بیشتر آزاد شوند و اثرات سم زدایی بیشتری داشته باشند.)

3. ایمنی را تقویت می کند

سبزیجات منبع خوبی از ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها هستند که برای سلامتی سیستم ایمنی ضروری هستند. کلم و خیار دو سبزیجات سالم و مغذی هستند که می توانند به تقویت سیستم ایمنی کمک کنند. کلم سرشار از ویتامین C است که یک آنتی اکسیدان قوی است. ویتامین C به تقویت پاسخ ایمنی بدن کمک می کند.

علاوه بر این، کلم حاوی ترکیبات ضد التهابی قوی است که می توانند به بهبود پاسخ ایمنی بدن کمک کنند.در یک مطالعه، عصاره کلم برای درماتیت، یک بیماری التهابی پوست، مورد مطالعه قرار گرفت. عصاره کلم نه تنها التهاب را کاهش داد، بلکه سطوح سلول های ایمنی را نیز کاهش داد.

این نشان می دهد که عصاره کلم می تواند به کاهش التهاب و بهبود عملکرد سیستم ایمنی کمک کند. در مطالعات حیوانی، کلم همچنین پاسخ به باکتری های خارجی را بهبود بخشیده است. این نشان می دهد که کلم می تواند به کاهش خطر عفونت کمک کند.خیار نیز حاوی ویتامین C است که به تقویت پاسخ ایمنی بدن کمک می کند. خیار همچنین حاوی آنتی اکسیدان های دیگر مانند بتاکاروتن و لوتئین است که می توانند به محافظت از سلول ها در برابر آسیب کمک کنند. در مجموع، کلم و خیار دو سبزیجات سالم و مغذی هستند که می توانند به تقویت سیستم ایمنی کمک کنند. کلم به ویژه به دلیل محتوای بالای ویتامین C و ترکیبات ضد التهابی خود مفید است. خیار نیز یک منبع خوبی از ویتامین C است و حاوی آنتی اکسیدان های دیگر نیز می باشد.

یکی از فواید آب کلم و خیار درمان التهاب است

4. از سلامت پوست حمایت می کند

آب کلم التهاب را کاهش می دهد و برای بیماری های پوستی مانند درماتیت مفید است و مواد مغذی موجود در کلم مانند ویتامین C و سلنیوم باعث بهبود بافت و ظاهر پوست می شود. آنها تولید کلاژن را برای کاهش خطوط ریز و همچنین کاهش هیپرپیگمانتاسیون با کاهش تولید ملانین افزایش می دهند.

هیچ کس با استفاده از خیار در اسپا و صورت بیگانه نیست. این یک غذای فوق العاده برای سلامت پوست در نظر گرفته می شود. ویتامین های A و C موجود در خیار پوست را مرطوب می کند، ترشح چربی را کاهش می دهد، پوست را تسکین می دهد و تولید ملانین را کاهش می دهد. افزودن یک وعده (200 میلی لیتر) آب خیار و کلم به رژیم غذایی می تواند برای سلامتی مفید باشد، اما می توانید از آن به عنوان تونر یا اسپری صورت نیز استفاده کنید.

5. ممکن است از سلامت استخوان حمایت کند

شگفت آور به نظر می رسد که سبزیجاتی مانند کلم و خیار می توانند سلامت استخوان ها را بهبود بخشند ، اما افزودن سبزیجات در واقع برای استخوان های شما بسیار مفید است.

کلم حاوی کلسیم است که برای سلامت استخوان ها مهم است. علاوه بر این، سبزیجات اثر قلیایی بر بدن دارند، به این معنی که بار اسیدی را کاهش می دهند. این در مدیریت تعادل سدیم پتاسیم مهم است. تحلیل رفتن عضلات و تحلیل استخوان را کاهش می دهد.

6. ممکن است در مدیریت فشار خون کمک کند

کلم سبزی موثری است که در کنترل فشار خون گنجانده می شود. مطالعات نشان داده اند که سبزیجات چلیپایی مانند کلم به طور موثر فشار خون و خطر بیماری قلبی را کاهش می دهند. آب خیار به دلیل داشتن پتاسیم غنی در کاهش فشار خون موثر است. همچنین جریان خون را بهبود می بخشد و آرامش را به ارمغان می آورد.

طرز تهیه آب خیار و کلم

یک مشت برگ کلم را بشویید و خرد کنید.

1 عدد خیار کامل را بشویید و خرد کنید.

در صورت تمایل، می توانید یک سیب را خرد کنید تا آب آن شیرین شود.

آنها را خوب با هم مخلوط کنید و صاف کنید تا پالپ آن گرفته شود.

برای بهبود طعم می توانید آب لیمو یا کمی نمک هیمالیا اضافه کنید.

خیار و کلم حاوی بسیاری از مواد مغذی ضروری هستند

مشخصات تغذیه ای کلم و خیار

کلم حاوی بسیاری از مواد مغذی ضروری است. حدود 100 گرم کلم خام نیاز روزانه زیر را به شما می دهد:

3 درصد کلسیم

4 درصد پتاسیم

11 درصد فولات

41 درصد ویتامین C

63 درصد ویتامین K

از طرف دیگر خیار منبع غنی الکترولیت است و می تواند به حفظ تعادل مایعات در بدن کمک کند. فقط 1 خیار نیاز روزانه به مواد مغذی زیر را به شما می دهد:

6 درصد ویتامین B5

4 درصد ویتامین B6

5 درصد فولات

5 درصد ویتامین C

8 درصد ویتامین K

10 درصد مس

4 درصد پتاسیم

اقدامات احتیاطی که باید در نظر گرفته شود

افراد مبتلا به تیروئید کم کار (کم کاری تیروئید) باید از مصرف کلم خام و آب آن اجتناب کنند زیرا حاوی گواتروژن است که می تواند سطح TSH را کاهش دهد و علائم را بدتر کند.

علاوه بر این، محتوای بالای ویتامین K در کلم می تواند با داروهای انعقاد خون تداخل داشته باشد. بنابراین، افرادی که از این داروها استفاده می کنند باید از مصرف کلم اجتناب کنند.

آب خیار و کلم حاوی کالری و چربی کمی است

سوالات متداول درباره فواید نوشیدن آب خیار و کلم

1. چند بار می توانم این آب میوه را بنوشم؟

می توانید روزانه 1 وعده (200 میلی لیتر) از این آب میوه را میل کنید.

2. چه زمانی از روز باید این آب میوه را بنوشم؟

می توانید این آب میوه را صبح ناشتا یا حداقل 30 دقیقه قبل از غذا میل کنید تا جذب مواد مغذی را به حداکثر برسانید. این کار برای افرادی که از اسیدیته رنج می برند نیز مفید خواهد بود.

3. آیا نوشیدن آب خیار و کلم برای همه افراد بی خطر است؟

در بیشتر موارد، نوشیدن آب خیار و کلم برای همه افراد بی خطر است. با این حال، اگر به هر یک از این سبزیجات حساسیت دارید، باید از مصرف آن اجتناب کنید. همچنین، اگر باردار هستید یا شیر می دهید، قبل از مصرف آب خیار و کلم با پزشک خود مشورت کنید.

4. آیا نوشیدن آب خیار و کلم می تواند باعث کاهش وزن شود؟

آب خیار و کلم حاوی کالری و چربی کمی است. بنابراین، نوشیدن آن می تواند به شما کمک کند تا کالری کمتری دریافت کنید و در نتیجه وزن کم کنید. با این حال، نوشیدن آب خیار و کلم به تنهایی برای کاهش وزن کافی نیست. شما باید رژیم غذایی سالمی داشته باشید و ورزش منظم انجام دهید.

5. آیا نوشیدن آب خیار و کلم می تواند باعث افزایش انرژی شود؟

آب خیار و کلم حاوی ویتامین ها و مواد معدنی مختلفی است که می تواند به افزایش انرژی کمک کند. این سبزیجات همچنین حاوی آب زیادی هستند که می تواند به هیدراته نگه داشتن بدن و بهبود عملکرد بدن کمک کند.

6. آیا می توانم آب خیار و کلم را با سایر سبزیجات مخلوط کنم؟

بله، می توانید آب خیار و کلم را با سایر سبزیجات مخلوط کنید. برخی از سبزیجاتی که می توانید به آب خیار و کلم اضافه کنید عبارتند از:

- گوجه فرنگی

- هویج

- کرفس

- اسفناج

- جعفری

7. آیا می توانم آب خیار و کلم را به مدت طولانی نگهداری کنم؟

آب خیار و کلم تازه را می توان به مدت 2 تا 3 روز در یخچال نگهداری کرد. آب خیار و کلم یخ زده را می توان به مدت 2 تا 3 ماه در فریزر نگهداری کرد.

